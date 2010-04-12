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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1479148014811482

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 81
вище 25.65
48%
39
25.55 - 25.6499
16%
13
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
7%
6
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
11%
9
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:49

  sinus написав:Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.

А какая разница? Что в том, что в другом случае президенту приходится продавливать непопулярные, но нужные законы.
Более того, если в 14 году нужно было "тушить пожар", решать вопросы армии и внешней политики, то сейчас можно системно сосредоточиться на экономике.
juristkostya
 
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