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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:47
Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.
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sinus
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Додано: Нед 07 лип, 2019 21:49
sinus написав:
Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.
А какая разница? Что в том, что в другом случае президенту приходится продавливать непопулярные, но нужные законы.
Более того, если в 14 году нужно было "тушить пожар", решать вопросы армии и внешней политики, то сейчас можно системно сосредоточиться на экономике.
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juristkostya
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