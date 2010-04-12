Додано: Нед 07 лип, 2019 23:59

Surfer написав: в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.

Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой. в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.

так вот не надо , цены на продукты у нас такие же как в Европе +- возможно кроме нескольких наименований, и те же яблоки у нас продают из Польши . Цены могут быть разными из за заградительных пошлин на экспорт в ЕС, грубо по меду мы выбираем квоту за месяц ... и все.. дальше нельзя в Европу продавать дешево мед . Так как Европа защищает своих пасечников производителей меда . В остальном же ЦЕЛЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ с едой построены в Польше сразу рядом с границей для наших украинцев ! от границы чуть не от самого КПП прямая маршрутка с той стороны до супермаркета ! так что наши - украинцы целенаправленно ездили и возможно сейчас ездять за продуктами в Польшу , где повторюсь специально для наших возле самой границы построили целые супермаркеты и пустили отдельные автобусы\маршрутки КПП-Супермаркет-КПП (по типу как у нас в Украине Ашан запускает) . Дальше выгодно купить там микроавтобус продутков питания быт химии и привезти их в соседний город и продавать прямо из авто с наваром ... и это не где-то в селах а в г.Львов за 500 метров от того же Сильпо Ашана или другого ТРЦ с продуктовым супер-маркетом . А если возят значит покупают и значит выгодно ! Так что не надо нам тут заливать что у нас ( в Укриане) цены ниже чем в Европе. Полным ходом тащат из Польши все что могут из продуктов , даже недавно сеть местного мера выставил польские продукты ( конкретно молочку) по цене дешевле украинских - разгербли в моменте