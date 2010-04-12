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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:49
А какая разница? Что в том, что в другом случае президенту приходится продавливать непопулярные, но нужные законы.
Более того, если в 14 году нужно было "тушить пожар", решать вопросы армии и внешней политики, то сейчас можно системно сосредоточиться на экономике.
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:25
наглядный пример пустословия
Это ещё один наглядный пример пустословия одного активного писателя на данной ветке.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так вот не надо , цены на продукты у нас такие же как в Европе +- возможно кроме нескольких наименований, и те же яблоки у нас продают из Польши . Цены могут быть разными из за заградительных пошлин на экспорт в ЕС, грубо по меду мы выбираем квоту за месяц ... и все.. дальше нельзя в Европу продавать дешево мед . Так как Европа защищает своих пасечников производителей меда . В остальном же ЦЕЛЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ с едой построены в Польше сразу рядом с границей для наших украинцев ! от границы чуть не от самого КПП прямая маршрутка с той стороны до супермаркета ! так что наши - украинцы целенаправленно ездили и возможно сейчас ездять за продуктами в Польшу , где повторюсь специально для наших возле самой границы построили целые супермаркеты и пустили отдельные автобусы\маршрутки КПП-Супермаркет-КПП (по типу как у нас в Украине Ашан запускает) . Дальше выгодно купить там микроавтобус продутков питания быт химии и привезти их в соседний город и продавать прямо из авто с наваром ... и это не где-то в селах а в г.Львов за 500 метров от того же Сильпо Ашана или другого ТРЦ с продуктовым супер-маркетом . А если возят значит покупают и значит выгодно ! Так что не надо нам тут заливать что у нас ( в Укриане) цены ниже чем в Европе. Полным ходом тащат из Польши все что могут из продуктов , даже недавно сеть местного мера выставил польские продукты ( конкретно молочку) по цене дешевле украинских - разгербли в моменте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:10
ваши кроссовки , дубленка, хорошая куртка, пальто и другие вещи тоже представляют ценность и наркоши алкоголики и другие не побрезгуют ... При долгом отсутствии у знакомых в г.Львов ( командировка в ~2017 году) из стен вытащили розетки и выключатели ( обычные белые не под золото не дизайнерские), сняли радиаторы отопления ... потом они повторно покупали те же розетки и выключатели и это НЕ шутка, а факт, а еще фонарный столб парковый украли разобранный из квартиры ( не антиквариат)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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