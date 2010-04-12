RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1479148014811482

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 82
вище 25.65
48%
39
25.55 - 25.6499
17%
14
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
7%
6
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.
sinus
 
Повідомлень: 499
З нами з: 06.11.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:49

  sinus написав:Я свою думку висловив тільки в контексті валютного ринку, політика ж обговорюється десь в іншому місті, то мабуть вам туди треба завітати.

А какая разница? Что в том, что в другом случае президенту приходится продавливать непопулярные, но нужные законы.
Более того, если в 14 году нужно было "тушить пожар", решать вопросы армии и внешней политики, то сейчас можно системно сосредоточиться на экономике.
juristkostya
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:25

наглядный пример пустословия

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним.
https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/

По легенде, им запретил такое делать НБУ.
По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться

еще один наглядный пример как нбу подогревает чёрный рынок своими нелепыми запретами.

Это ещё один наглядный пример пустословия одного активного писателя на данной ветке.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 650
З нами з: 16.10.10
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.
Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.
так вот не надо , цены на продукты у нас такие же как в Европе +- возможно кроме нескольких наименований, и те же яблоки у нас продают из Польши . Цены могут быть разными из за заградительных пошлин на экспорт в ЕС, грубо по меду мы выбираем квоту за месяц ... и все.. дальше нельзя в Европу продавать дешево мед . Так как Европа защищает своих пасечников производителей меда . В остальном же ЦЕЛЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ с едой построены в Польше сразу рядом с границей для наших украинцев ! от границы чуть не от самого КПП прямая маршрутка с той стороны до супермаркета ! так что наши - украинцы целенаправленно ездили и возможно сейчас ездять за продуктами в Польшу , где повторюсь специально для наших возле самой границы построили целые супермаркеты и пустили отдельные автобусы\маршрутки КПП-Супермаркет-КПП (по типу как у нас в Украине Ашан запускает) . Дальше выгодно купить там микроавтобус продутков питания быт химии и привезти их в соседний город и продавать прямо из авто с наваром ... и это не где-то в селах а в г.Львов за 500 метров от того же Сильпо Ашана или другого ТРЦ с продуктовым супер-маркетом . А если возят значит покупают и значит выгодно ! Так что не надо нам тут заливать что у нас ( в Укриане) цены ниже чем в Европе. Полным ходом тащат из Польши все что могут из продуктов , даже недавно сеть местного мера выставил польские продукты ( конкретно молочку) по цене дешевле украинских - разгербли в моменте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:10

  vitaliian написав: Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.

ваши кроссовки , дубленка, хорошая куртка, пальто и другие вещи тоже представляют ценность и наркоши алкоголики и другие не побрезгуют ... При долгом отсутствии у знакомых в г.Львов ( командировка в ~2017 году) из стен вытащили розетки и выключатели ( обычные белые не под золото не дизайнерские), сняли радиаторы отопления ... потом они повторно покупали те же розетки и выключатели и это НЕ шутка, а факт, а еще фонарный столб парковый украли разобранный из квартиры ( не антиквариат)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:17

  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:

уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:28

  asti написав:А можна докладніше - що то за чорні хмари? Мені та і багатьом іншим, думаю, буде цікаво дізнатися.

https://youtu.be/BMZ0t7qF6jw?t=28 от відповідь по хмарам :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1479148014811482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1522, 1523, 1524
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15231 1803192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лип, 2019 22:26
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434930
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6961)
08.07.2019 02:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.