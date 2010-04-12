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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1479148014811482

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 87
вище 25.65
47%
41
25.55 - 25.6499
17%
15
25.45 - 25.5499
9%
8
25.40 - 25.4499
8%
7
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.
Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.
так вот не надо , цены на продукты у нас такие же как в Европе +- возможно кроме нескольких наименований, и те же яблоки у нас продают из Польши . Цены могут быть разными из за заградительных пошлин на экспорт в ЕС, грубо по меду мы выбираем квоту за месяц ... и все.. дальше нельзя в Европу продавать дешево мед . Так как Европа защищает своих пасечников производителей меда . В остальном же ЦЕЛЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ с едой построены в Польше сразу рядом с границей для наших украинцев ! от границы чуть не от самого КПП прямая маршрутка с той стороны до супермаркета ! так что наши - украинцы целенаправленно ездили и возможно сейчас ездять за продуктами в Польшу , где повторюсь специально для наших возле самой границы построили целые супермаркеты и пустили отдельные автобусы\маршрутки КПП-Супермаркет-КПП (по типу как у нас в Украине Ашан запускает) . Дальше выгодно купить там микроавтобус продутков питания быт химии и привезти их в соседний город и продавать прямо из авто с наваром ... и это не где-то в селах а в г.Львов за 500 метров от того же Сильпо Ашана или другого ТРЦ с продуктовым супер-маркетом . А если возят значит покупают и значит выгодно ! Так что не надо нам тут заливать что у нас ( в Укриане) цены ниже чем в Европе. Полным ходом тащат из Польши все что могут из продуктов , даже недавно сеть местного мера выставил польские продукты ( конкретно молочку) по цене дешевле украинских - разгербли в моменте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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  vitaliian написав: Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.

ваши кроссовки , дубленка, хорошая куртка, пальто и другие вещи тоже представляют ценность и наркоши алкоголики и другие не побрезгуют ... При долгом отсутствии у знакомых в г.Львов ( командировка в ~2017 году) из стен вытащили розетки и выключатели ( обычные белые не под золото не дизайнерские), сняли радиаторы отопления ... потом они повторно покупали те же розетки и выключатели и это НЕ шутка, а факт, а еще фонарный столб парковый украли разобранный из квартиры ( не антиквариат)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:17

  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:

уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:28

  asti написав:А можна докладніше - що то за чорні хмари? Мені та і багатьом іншим, думаю, буде цікаво дізнатися.

https://youtu.be/BMZ0t7qF6jw?t=28 от відповідь по хмарам :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 06:41

експертиза банкноти в 1000 грн: піратські шрифти і ...

Цікаво : https://telegraf.design/ekspertyza-bank ... j-portret/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 07:58

Сегодня вверх?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:02

  yama написав:
  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:

уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите

Насчет Новой почты вы преувеличили - не знаю, как в вашем регионе, но в Харькове самовывоз с НП 50, доставка курьером еще дороже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:33

почему такой разрыв межбанка и наличного рынка? люди не верят в счастье и спешат откупиться по 25,80?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:27

  Investor_K написав:Сегодня вверх?


Надеюсь, потопчемся на месте или даже еще немного вниз...
Anadonta
 
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