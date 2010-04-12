Surfer написав:в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне. Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.
так вот не надо , цены на продукты у нас такие же как в Европе +- возможно кроме нескольких наименований, и те же яблоки у нас продают из Польши . Цены могут быть разными из за заградительных пошлин на экспорт в ЕС, грубо по меду мы выбираем квоту за месяц ... и все.. дальше нельзя в Европу продавать дешево мед . Так как Европа защищает своих пасечников производителей меда . В остальном же ЦЕЛЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ с едой построены в Польше сразу рядом с границей для наших украинцев ! от границы чуть не от самого КПП прямая маршрутка с той стороны до супермаркета ! так что наши - украинцы целенаправленно ездили и возможно сейчас ездять за продуктами в Польшу , где повторюсь специально для наших возле самой границы построили целые супермаркеты и пустили отдельные автобусы\маршрутки КПП-Супермаркет-КПП (по типу как у нас в Украине Ашан запускает) . Дальше выгодно купить там микроавтобус продутков питания быт химии и привезти их в соседний город и продавать прямо из авто с наваром ... и это не где-то в селах а в г.Львов за 500 метров от того же Сильпо Ашана или другого ТРЦ с продуктовым супер-маркетом . А если возят значит покупают и значит выгодно ! Так что не надо нам тут заливать что у нас ( в Укриане) цены ниже чем в Европе. Полным ходом тащат из Польши все что могут из продуктов , даже недавно сеть местного мера выставил польские продукты ( конкретно молочку) по цене дешевле украинских - разгербли в моменте
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vitaliian написав: Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.
ваши кроссовки , дубленка, хорошая куртка, пальто и другие вещи тоже представляют ценность и наркоши алкоголики и другие не побрезгуют ... При долгом отсутствии у знакомых в г.Львов ( командировка в ~2017 году) из стен вытащили розетки и выключатели ( обычные белые не под золото не дизайнерские), сняли радиаторы отопления ... потом они повторно покупали те же розетки и выключатели и это НЕ шутка, а факт, а еще фонарный столб парковый украли разобранный из квартиры ( не антиквариат)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с. ... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось.... - просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак! п. с. ... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось.... - просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Насчет Новой почты вы преувеличили - не знаю, как в вашем регионе, но в Харькове самовывоз с НП 50, доставка курьером еще дороже.
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