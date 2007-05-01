vitaliian написав: Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.
ваши кроссовки , дубленка, хорошая куртка, пальто и другие вещи тоже представляют ценность и наркоши алкоголики и другие не побрезгуют ... При долгом отсутствии у знакомых в г.Львов ( командировка в ~2017 году) из стен вытащили розетки и выключатели ( обычные белые не под золото не дизайнерские), сняли радиаторы отопления ... потом они повторно покупали те же розетки и выключатели и это НЕ шутка, а факт, а еще фонарный столб парковый украли разобранный из квартиры ( не антиквариат)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с. ... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось.... - просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак! п. с. ... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось.... - просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
уже двадцять пятий раз пишу все що дорожче 20 грн \ штука вигідніше ( дешевше) купувати з доставкою новою поштою в інтернеті , бо на базарі воно 60 грн, а з доставкою Новою поштою наприклад 45-55 то чо не дати заробити Новій пошті , а не тинятися шукати і ще спеціально йти на базар ? Якщо на базарі націнку роблять 50-100% то хто їм винен. Ще Стів Джобс сказав "вас немає в інтернеті - вас немає взагалі " не дослівно. На базарі продукти свого виготовлення продавати треба можете ложки деревяні точити , тапки шити , чи молочку\яйця мясо з свого присадибного господарства продавати - ось для чого базар . А торугвати барахлом з Турції чи Китаю з сусідньої оптової бази за 2 км ... ну ...скоро самі все побачити якщо ще не бачите
Насчет Новой почты вы преувеличили - не знаю, как в вашем регионе, но в Харькове самовывоз с НП 50, доставка курьером еще дороже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
Сибарит написав:НБУ вчера валюту не покупал. Он вообще крайне редко это делает на тонком рынке. Впрочем, дыма без огня не бывает. Не исключено, что НБУ многократно выходил с заградительными котировками, провоцируя покупателей начинать сделки. Участники рынка могли расценить эти выходы как объемные интервенции. Так иногда происходит.
Друже Сибарит, НБУ и 4-го, и 5-го валюту покупал. И покупал много. А анализ ликвидности подвел Увы, но факт. Ждем цифру интервенций за неделю. Кстати, обратите внимание, последние пару раз она появлялась уже в пятницу вечером. А сегодня ее нет. А почему?...
Недельная сумма действительно впечатляет!
Результати валютних інтервенцій НБУ 01-05.07.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 321.20 Продаж 0.00
По дням из анлиза ликвидности: Пн - 17 Вт - 20 Ср - 52 Чт - 0 Пт - 232 Прикидка грубая, поскольку точные курсы сделок не известны, но сумма сходится. Подозревать тайную покупку в четверг повода я не вижу.