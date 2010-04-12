Додано: Пон 08 лип, 2019 10:26

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Понеділок обіцяє бути дуже цікавим днем на валютному ринку з ростом обсягів операцій до 420-450 млн доларів при укладанні до 510-580 угод.



Безпосередньо на поведінку учасників ринку будуть впливати:



1) Майбутній аукціон Мінфіну України по розміщенню ОВДП на фоні зростання ліквідності в банках (коррахунки на ранок збільшилися на 1,4 млрд гривень — до 39 млрд). Інвестори, як іноземні, так і місцеві — демонструють активний інтерес до цих гривневих паперів. Для їх купівлі їм потрібна гривня, що збільшить обсяг пропозиції валюти на торгах в період з 8 по 10 липня.



У той же час — зростання коррахунків додає ресурсів для спекулятивного розгойдування ринку, що теж треба враховувати при роботі на валютному міжбанку в ці дні;



2) Відносна «зупинка» просідання котирувань готівкового ринку. Попит на валюту поступово збільшується і це знизить її приток на міжбанк через операції банків по валютній позиції. Саме за рахунок збільшення попиту — більшість обмінників вже зупинилися по зниженню своїх котирувань;



3) Зростання активності клієнтів в частині скупки валюти під свої зовнішньоекономічні контракти (особливо у імпортерів енергоресурсів) на фоні завершення періоду репатріації дивідендів «дочками» іноземних компаній і небажання великих експортерів продавати валюту «задешево».



Падіння курсу останніх тижнів вже боляче б'є по фінансовим показникам таких клієнтів і вони не поспішають продавати валюту за цими цінами, сподіваючись на зростання котирувань.



Всі ці фактори працюють різноспрямовано і тому ринок понеділка буде надзвичайно залежним від поведінки і курсових завдань найбільших гравців та НБУ. Нацбанк продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на торгах в резерви, чим буде істотно впливати на кінцеве курсоутворення.



Ми прогнозуємо на понеділок коридор по долару в межах 25,55-25,75 гривень.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долар в банках на 10 ранку: прийом 25,50 — 25,65 і продаж 25,73-25,95 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,65-25,80 гривень та продаж 25,84-25,90 гривень.