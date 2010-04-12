RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1481148214831484>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 97
вище 25.65
46%
45
25.55 - 25.6499
15%
15
25.45 - 25.5499
10%
10
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
12%
12
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:53

  Сибарит написав:Недельная сумма действительно впечатляет! Результати валютних інтервенцій НБУ 01-05.07.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 321.20 Продаж 0.00 По дням из анлиза ликвидности: Пн - 17 Вт - 20 Ср - 52 Чт - 0 Пт - 232 Прикидка грубая, поскольку точные курсы сделок не известны, но сумма сходится. Подозревать тайную покупку в четверг повода я не вижу.

Упрямо. Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 766
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:10

В пятницу Нерезы купили на 1,5 млрд.грн ОВГЗ
На сегодня портфель 61,5 млрд


За неделю покупки составили 4,3 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33973
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3325 раз.
Подякували: 6825 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на межбанке наметился боковик
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 06.04.16
Подякував: 684 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:19

Пробиваємо 25,60
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 12.11.09
Подякував: 976 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:26

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Понеділок обіцяє бути дуже цікавим днем на валютному ринку з ростом обсягів операцій до 420-450 млн доларів при укладанні до 510-580 угод.

Безпосередньо на поведінку учасників ринку будуть впливати:

1) Майбутній аукціон Мінфіну України по розміщенню ОВДП на фоні зростання ліквідності в банках (коррахунки на ранок збільшилися на 1,4 млрд гривень — до 39 млрд). Інвестори, як іноземні, так і місцеві — демонструють активний інтерес до цих гривневих паперів. Для їх купівлі їм потрібна гривня, що збільшить обсяг пропозиції валюти на торгах в період з 8 по 10 липня.

У той же час — зростання коррахунків додає ресурсів для спекулятивного розгойдування ринку, що теж треба враховувати при роботі на валютному міжбанку в ці дні;

2) Відносна «зупинка» просідання котирувань готівкового ринку. Попит на валюту поступово збільшується і це знизить її приток на міжбанк через операції банків по валютній позиції. Саме за рахунок збільшення попиту — більшість обмінників вже зупинилися по зниженню своїх котирувань;

3) Зростання активності клієнтів в частині скупки валюти під свої зовнішньоекономічні контракти (особливо у імпортерів енергоресурсів) на фоні завершення періоду репатріації дивідендів «дочками» іноземних компаній і небажання великих експортерів продавати валюту «задешево».

Падіння курсу останніх тижнів вже боляче б'є по фінансовим показникам таких клієнтів і вони не поспішають продавати валюту за цими цінами, сподіваючись на зростання котирувань.

Всі ці фактори працюють різноспрямовано і тому ринок понеділка буде надзвичайно залежним від поведінки і курсових завдань найбільших гравців та НБУ. Нацбанк продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на торгах в резерви, чим буде істотно впливати на кінцеве курсоутворення.

Ми прогнозуємо на понеділок коридор по долару в межах 25,55-25,75 гривень.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долар в банках на 10 ранку: прийом 25,50 — 25,65 і продаж 25,73-25,95 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,65-25,80 гривень та продаж 25,84-25,90 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 14.09.13
Подякував: 194 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:28

Шановні колеги, пропоную до перегляду відео!
Що буде з курсом та як довго курс буде падати?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 14.09.13
Подякував: 194 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:52

Євро нирнуло на глубоководьє!
налітай торопісь

Рада онлайн 28.96
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:06

  Василь-Рівне написав:
  Pupsik написав:Василь-РівнеА по вашому, що чекає на курс дол. на просторах України? В розрізі 6 місяців.

Хто мене читає, той знає, що я останніх три роки за гривню яка лежить у мене на депозитах у різних банках ( до 200 тис.) За три роки я не купив жодного долара - ЖОДНОГО. Було куплено лише 300 євро на екскурсію і то не мені. За три роки гривневих депозитів мені вже не страшна помірна девальвація, але навіть її я не чекаю, бо вважаю гривню недооціненою, а її обвал панічним, а не зумовленим економічними чинниками.

згоден на 100%
Сам же жалкую, что потроху купляв доляри влітку протягом останніх 5 років.
Дуже жалкую, бо якщо б гривнені стовпчики зробив по різних банках за цей період, то уже б розбогатів, а так тільки зайві рухи робив по купівлі долярів, як тепер зрозумів, не потрібно цього було робити.
Як так зрозумів, поки Держава Україна існує, можна не лякатись війни та криз. по 200 тис грн повернуть.
А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит?
Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам?
А все одно лячно, бо переляк ще не вийшов коли СРСР розпався.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 08 лип, 2019 11:25, всього редагувалось 5 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 30.09.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:08

3/4 толкает зелень по 25,65

Зображення

интересно что альфа покупает на 5 коп. дороже

  Yuri_61 написав:А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит?
Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам?

200тыс грн на каждый банк, можно дробить портфель.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 06.04.16
Подякував: 684 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит?

На одну людину в одному банку.
Сума 200 вже дуже смішна, хоча б 300, а то це менше 10т дол.
Rainbow
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1481148214831484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6656 1435048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 09:29
fefelova
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1522, 1523, 1524
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15231 1803629
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лип, 2019 22:26
TylerTruman_
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.