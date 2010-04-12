Сибарит написав:Недельная сумма действительно впечатляет! Результати валютних інтервенцій НБУ 01-05.07.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 321.20 Продаж 0.00 По дням из анлиза ликвидности: Пн - 17 Вт - 20 Ср - 52 Чт - 0 Пт - 232 Прикидка грубая, поскольку точные курсы сделок не известны, но сумма сходится. Подозревать тайную покупку в четверг повода я не вижу.
Упрямо. Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Понеділок обіцяє бути дуже цікавим днем на валютному ринку з ростом обсягів операцій до 420-450 млн доларів при укладанні до 510-580 угод.
Безпосередньо на поведінку учасників ринку будуть впливати:
1) Майбутній аукціон Мінфіну України по розміщенню ОВДП на фоні зростання ліквідності в банках (коррахунки на ранок збільшилися на 1,4 млрд гривень — до 39 млрд). Інвестори, як іноземні, так і місцеві — демонструють активний інтерес до цих гривневих паперів. Для їх купівлі їм потрібна гривня, що збільшить обсяг пропозиції валюти на торгах в період з 8 по 10 липня.
У той же час — зростання коррахунків додає ресурсів для спекулятивного розгойдування ринку, що теж треба враховувати при роботі на валютному міжбанку в ці дні;
2) Відносна «зупинка» просідання котирувань готівкового ринку. Попит на валюту поступово збільшується і це знизить її приток на міжбанк через операції банків по валютній позиції. Саме за рахунок збільшення попиту — більшість обмінників вже зупинилися по зниженню своїх котирувань;
3) Зростання активності клієнтів в частині скупки валюти під свої зовнішньоекономічні контракти (особливо у імпортерів енергоресурсів) на фоні завершення періоду репатріації дивідендів «дочками» іноземних компаній і небажання великих експортерів продавати валюту «задешево».
Падіння курсу останніх тижнів вже боляче б'є по фінансовим показникам таких клієнтів і вони не поспішають продавати валюту за цими цінами, сподіваючись на зростання котирувань.
Всі ці фактори працюють різноспрямовано і тому ринок понеділка буде надзвичайно залежним від поведінки і курсових завдань найбільших гравців та НБУ. Нацбанк продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на торгах в резерви, чим буде істотно впливати на кінцеве курсоутворення.
Ми прогнозуємо на понеділок коридор по долару в межах 25,55-25,75 гривень.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долар в банках на 10 ранку: прийом 25,50 — 25,65 і продаж 25,73-25,95 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,65-25,80 гривень та продаж 25,84-25,90 гривень.
Pupsik написав:Василь-РівнеА по вашому, що чекає на курс дол. на просторах України? В розрізі 6 місяців.
Хто мене читає, той знає, що я останніх три роки за гривню яка лежить у мене на депозитах у різних банках ( до 200 тис.) За три роки я не купив жодного долара - ЖОДНОГО. Було куплено лише 300 євро на екскурсію і то не мені. За три роки гривневих депозитів мені вже не страшна помірна девальвація, але навіть її я не чекаю, бо вважаю гривню недооціненою, а її обвал панічним, а не зумовленим економічними чинниками.
згоден на 100% Сам же жалкую, что потроху купляв доляри влітку протягом останніх 5 років. Дуже жалкую, бо якщо б гривнені стовпчики зробив по різних банках за цей період, то уже б розбогатів, а так тільки зайві рухи робив по купівлі долярів, як тепер зрозумів, не потрібно цього було робити. Як так зрозумів, поки Держава Україна існує, можна не лякатись війни та криз. по 200 тис грн повернуть. А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит? Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам? А все одно лячно, бо переляк ще не вийшов коли СРСР розпався.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 08 лип, 2019 11:25, всього редагувалось 5 разів.
Yuri_61 написав:А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит? Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам?
200тыс грн на каждый банк, можно дробить портфель.