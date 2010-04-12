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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1481148214831484

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 97
вище 25.65
46%
45
25.55 - 25.6499
15%
15
25.45 - 25.5499
10%
10
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
12%
12
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.07.2019
грн за 100 доларів США 2561.82
Гривна укрепилась почти на 10 копеек.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы и сузили спред сверху. Уже во время интенсивной фазы торгов началось рабочее снижение.

НБУ в пятницу купил более 230 млн. Очень впечатляющая сумма.
Настолько впечатляющая, что поступления от интервенции вышли серьезно повлияли на увеличение ликвидности. С ними вместе играли двухнедельные кредиты рефинансирования. Умерить рост ликвидности помогли операции казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и обналичивание.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
04.07.2019
Усього, млн дол. США 384.4
Объем торгов типичен для обычного рабочего дня. Для торговли завтрашним долларом это очень много.
  asti написав:Как-то сомнительно, четверг - 0, а в пятницу - 232; получается, в пятницу НБУ скупил ВЕСЬ объем доллара??

Объем пятницы мы узнаем только завтра.

  Яша написав:Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.

Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил :)
ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.
Сибарит
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  #<1 ... 1481148214831484
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