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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1481148214831484

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 99
вище 25.65
45%
45
25.55 - 25.6499
16%
16
25.45 - 25.5499
10%
10
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
13
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.07.2019
грн за 100 доларів США 2561.82
Гривна укрепилась почти на 10 копеек.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы и сузили спред сверху. Уже во время интенсивной фазы торгов началось рабочее снижение.

НБУ в пятницу купил более 230 млн. Очень впечатляющая сумма.
Настолько впечатляющая, что поступления от интервенции вышли серьезно повлияли на увеличение ликвидности. С ними вместе играли двухнедельные кредиты рефинансирования. Умерить рост ликвидности помогли операции казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и обналичивание.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
04.07.2019
Усього, млн дол. США 384.4
Объем торгов типичен для обычного рабочего дня. Для торговли завтрашним долларом это очень много.
  asti написав:Как-то сомнительно, четверг - 0, а в пятницу - 232; получается, в пятницу НБУ скупил ВЕСЬ объем доллара??

Объем пятницы мы узнаем только завтра.

  Яша написав:Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.

Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил :)
ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

странный разрыв межбанк продаёт по 25,60 меняйло покупает по 25,75
впечатление что межбанк сегодня без сделок
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 лип, 2019 11:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З 5 последних лет денежный агрегат Мо (наличка вне банков) тувеличилась мизерно.
Поэтому, учитывая соотношение Мо и ЗВР, можно бытьь уверенным, что предпосылок для девальвации гривны нет.
И , наоборот, гривна может укрепится запросто до 24.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:55

  Yuri_61 написав:З 5 последних лет денежный агрегат Мо (наличка вне банков) тувеличилась мизерно.
Поэтому, учитывая соотношение Мо и ЗВР, можно бытьь уверенным, что предпосылок для девальвации гривны нет.
И , наоборот, гривна может укрепится запросто до 24.

Вам Ирина зачем 5 минутный ролик выложила? Низкий курс - недобор бюджета, а вот траты растут ;) Как быть?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:57

25.70-25.72/25.80-25.82
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:38

  vitaliian написав:
никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.


жадность синоним бедности.
Не забывайте, что ряд ограничений на валютные операции снято и ввести их оперативно тоже не получится. Никаких реформ не предвидется и никто проводить не собирается - показательное передвижение кроватей - то такое. Идей нет, с урожаем - вопросы (может ошибаюсь но дожди в сбор урожая явно не благоприятствуют - хотя для кукурузы вроде и рано). С чем будем осень встречать? Как долги отдавать? Что будут говорить МВФ? Подождите мы вам тут на рояле поиграем? Одна надежда - на мигрантские переводы. Вот там - реальный прогресс.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Не забывайте, что ряд ограничений на валютные операции снято


більше того, згідно плану дорожньої карти валютної лібералізації послаблень буде ЩЕ більше

не зроблена навіть половина із послаблень
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:16

  vitaliian написав:странный разрыв межбанк продаёт по 25,60 меняйло покупает по 25,75
впечатление что межбанк сегодня без сделок


налик тормозит , уже в обед пошло проседание , хотя я в 12 был на Левобережке везде прием был по 75
Живите своим умом!
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