Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

asti написав: Как-то сомнительно, четверг - 0, а в пятницу - 232; получается, в пятницу НБУ скупил ВЕСЬ объем доллара?? Как-то сомнительно, четверг - 0, а в пятницу - 232; получается, в пятницу НБУ скупил ВЕСЬ объем доллара??

Яша написав: Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности. Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0008.07.2019грн за 100 доларів СШАГривна укрепилась почти на 10 копеек.Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы и сузили спред сверху. Уже во время интенсивной фазы торгов началось рабочее снижение.НБУ в пятницу купил более 230 млн. Очень впечатляющая сумма.Настолько впечатляющая, что поступления от интервенции вышли серьезно повлияли на увеличение ликвидности. С ними вместе играли двухнедельные кредиты рефинансирования. Умерить рост ликвидности помогли операции казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и обналичивание.Продаж валюти на міжбанківському ринку04.07.2019Усього, млн дол. США 384.4Объем торгов типичен для обычного рабочего дня. Для торговли завтрашним долларом это очень много.Объем пятницы мы узнаем только завтра.Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверилТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.