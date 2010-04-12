Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.07.2019 грн за 100 доларів США 2561.82 Гривна укрепилась почти на 10 копеек. Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы и сузили спред сверху. Уже во время интенсивной фазы торгов началось рабочее снижение.
НБУ в пятницу купил более 230 млн. Очень впечатляющая сумма. Настолько впечатляющая, что поступления от интервенции вышли серьезно повлияли на увеличение ликвидности. С ними вместе играли двухнедельные кредиты рефинансирования. Умерить рост ликвидности помогли операции казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и обналичивание.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 04.07.2019 Усього, млн дол. США 384.4 Объем торгов типичен для обычного рабочего дня. Для торговли завтрашним долларом это очень много.
asti написав:Как-то сомнительно, четверг - 0, а в пятницу - 232; получается, в пятницу НБУ скупил ВЕСЬ объем доллара??
Объем пятницы мы узнаем только завтра.
Яша написав:Я же Вам ранее сказал, что оплата за четверговый доллар будет отражена в пятничной ликвидности.
Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.
З 5 последних лет денежный агрегат Мо (наличка вне банков) тувеличилась мизерно. Поэтому, учитывая соотношение Мо и ЗВР, можно бытьь уверенным, что предпосылок для девальвации гривны нет. И , наоборот, гривна может укрепится запросто до 24.
Yuri_61 написав:З 5 последних лет денежный агрегат Мо (наличка вне банков) тувеличилась мизерно. Поэтому, учитывая соотношение Мо и ЗВР, можно бытьь уверенным, что предпосылок для девальвации гривны нет. И , наоборот, гривна может укрепится запросто до 24.
Вам Ирина зачем 5 минутный ролик выложила? Низкий курс - недобор бюджета, а вот траты растут Как быть?
vitaliian написав: никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.
жадность синоним бедности. Не забывайте, что ряд ограничений на валютные операции снято и ввести их оперативно тоже не получится. Никаких реформ не предвидется и никто проводить не собирается - показательное передвижение кроватей - то такое. Идей нет, с урожаем - вопросы (может ошибаюсь но дожди в сбор урожая явно не благоприятствуют - хотя для кукурузы вроде и рано). С чем будем осень встречать? Как долги отдавать? Что будут говорить МВФ? Подождите мы вам тут на рояле поиграем? Одна надежда - на мигрантские переводы. Вот там - реальный прогресс.