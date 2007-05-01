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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:29
на таможне пока что печалька....
Доходы от таможни г/г
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Июнь -0,96 млрд (96,1%)
1-5 Июля -0,374 млрд ( 93,6%)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:30
Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:31
asti написав:
Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
Когда все поверят в 25-24-23....начнется рост ))))
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:31
Nazarkino написав:
Реально в шоці,на горизонті тепер маячить 25.40-25.50
Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:32
zzzzzz написав: asti написав:
Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
Когда все поверят в 25-24-23....начнется рост ))))
Возможно. Я для себя пока ниже 25 не рассматриваю, но если посмотреть на график начиная с 13-го года, то...
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:34
asti написав:
Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))
Скоріше за все відскоку небуде,прямим рейсом на 25.5*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:43
Сибарит написав: Искатель написав: Сибарит написав:
НБУ вчера валюту не покупал. Он вообще крайне редко это делает на тонком рынке. Впрочем, дыма без огня не бывает. Не исключено, что НБУ многократно выходил с заградительными котировками, провоцируя покупателей начинать сделки. Участники рынка могли расценить эти выходы как объемные интервенции. Так иногда происходит.
Друже Сибарит, НБУ и 4-го, и 5-го валюту покупал. И покупал много.
А анализ ликвидности подвел
Увы, но факт.
Ждем цифру интервенций за неделю. Кстати, обратите внимание, последние пару раз она появлялась уже в пятницу вечером. А сегодня ее нет. А почему?...
Недельная сумма действительно впечатляет!
Результати валютних інтервенцій НБУ
01-05.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 321.20
Продаж 0.00
По дням из анлиза ликвидности:
Пн - 17
Вт - 20
Ср - 52
Чт - 0
Пт - 232
Прикидка грубая, поскольку точные курсы сделок не известны, но сумма сходится. Подозревать тайную покупку в четверг повода я не вижу.
Таки из-за ТОМа в четверг все отобразили пятницей
Я ж говорил...
Порядка 120 купили в четверг, остальное - в пятницу.
Никакой тайной покупки в четверг не было, нахимичили с отображением.
Так что раз в год и анализ ликвидности хромает.
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Искатель
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:46
Сибарит написав:
Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил
ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.
Дружище, если бы я своими глазами не видел 4 выхода Нацбанка с бидами по разной цене в четверг, я бы еще сомневался.
Просто поверьте на слово, Вам сразу два человека пытаются доказать.
Завтра увидите объемы пятницы и поймете, что 232 - это за 2 дня.
Да, в пятницу купили меньше... Может даже, было 130 в четверг и 102 - в пятницу, хз... Такой точности неоткуда уточнить.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:53
Nazarkino написав: asti написав:
Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))
Скоріше за все відскоку небуде,прямим рейсом на 25.5*Відправлено з Чату
Считайте что уже дошли 56/58 межбанк
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:56
банки не встигають за міжбанком
Абанк 25.77
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