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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14831484148514861487>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 101
вище 25.65
45%
45
25.55 - 25.6499
17%
17
25.45 - 25.5499
11%
11
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
13
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:29

на таможне пока что печалька....

Доходы от таможни г/г
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Июнь -0,96 млрд (96,1%)
1-5 Июля -0,374 млрд ( 93,6%)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:30

Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:31

  asti написав:Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))

Когда все поверят в 25-24-23....начнется рост ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:31

  Nazarkino написав:Реально в шоці,на горизонті тепер маячить 25.40-25.50
Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:32

  zzzzzz написав:
  asti написав:Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
Когда все поверят в 25-24-23....начнется рост ))))
Возможно. Я для себя пока ниже 25 не рассматриваю, но если посмотреть на график начиная с 13-го года, то...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:34

  asti написав:Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))

Скоріше за все відскоку небуде,прямим рейсом на 25.5

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:43

  Сибарит написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера валюту не покупал. Он вообще крайне редко это делает на тонком рынке. Впрочем, дыма без огня не бывает. Не исключено, что НБУ многократно выходил с заградительными котировками, провоцируя покупателей начинать сделки. Участники рынка могли расценить эти выходы как объемные интервенции. Так иногда происходит.

Друже Сибарит, НБУ и 4-го, и 5-го валюту покупал. И покупал много.
А анализ ликвидности подвел :) Увы, но факт.
Ждем цифру интервенций за неделю. Кстати, обратите внимание, последние пару раз она появлялась уже в пятницу вечером. А сегодня ее нет. А почему?...

Недельная сумма действительно впечатляет!

Результати валютних інтервенцій НБУ
01-05.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 321.20
Продаж 0.00

По дням из анлиза ликвидности:
Пн - 17
Вт - 20
Ср - 52
Чт - 0
Пт - 232
Прикидка грубая, поскольку точные курсы сделок не известны, но сумма сходится. Подозревать тайную покупку в четверг повода я не вижу.

Таки из-за ТОМа в четверг все отобразили пятницей :) Я ж говорил...
Порядка 120 купили в четверг, остальное - в пятницу.
Никакой тайной покупки в четверг не было, нахимичили с отображением.
Так что раз в год и анализ ликвидности хромает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:46

  Сибарит написав:Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил :)
ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.


Дружище, если бы я своими глазами не видел 4 выхода Нацбанка с бидами по разной цене в четверг, я бы еще сомневался.
Просто поверьте на слово, Вам сразу два человека пытаются доказать.
Завтра увидите объемы пятницы и поймете, что 232 - это за 2 дня.
Да, в пятницу купили меньше... Может даже, было 130 в четверг и 102 - в пятницу, хз... Такой точности неоткуда уточнить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:53

  Nazarkino написав:
  asti написав:Напрашивается отскок в район 26,2-26,3 но потом можем снова вниз пойти//))

Скоріше за все відскоку небуде,прямим рейсом на 25.5

*Відправлено з Чату


Считайте что уже дошли 56/58 межбанк
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:56

банки не встигають за міжбанком

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