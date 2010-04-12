Если все будет идти как идет, к августу увидим как пробьет 25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если все будет идти как идет, к августу увидим как пробьет 25
и это пройдет
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:11
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:12
[quote="4701822:zzzzzz"]на таможне пока что печалька....
Доходы от таможни г/г
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Июнь -0,96 млрд (96,1%)
1-5 Июля -0,374 млрд ( 93,6%)[/quote. По таможне все стоит и будет долго и с большой долей вероятности будут осложнять левый завоз наконец то
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:16
Наразі нал не дружить з МБ,різниця сутєва
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17
учитывая средний выкуп за прошлую неделю 60 в день
НБУ надо бы увеличить минимальный выкуп с 20 до 40-50 в день
С другой стороны - получается. резервы растут, долги отдаются, ЕОК падает -
это приведет к еще большему падению
и это пройдет
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я б на місці нбу вже б скликав позачергове засідання монетарного комітету та знижував би ставку.. і не чекав би 18 числа.
А на місці мінфіну пропонував би нерезидентам на аукціонах ставку близько 12-14 відсотків.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:20
Может, еще на график с 98-го посмотреть? Это гривна, не стоит забывать.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:23
Поясню популярно что бы некоторые не были в эйфории.
По состоянию на сегодня
всего ОВГЗ - 773 млрд
НБУ - 337 млрд
Банки - 342 млрд
Юр.лица - 23 млрд
Физ.лица - 9 млрд
Нерезы - 62 млрд.
Из этой суммы сразу можно вычеркнуть ОВГЗ на балансе НБУ т.к. там всякий мусор с доходностью на уровне инфляции и погашением в 2030-2040 гг.
Теперь портфель банков, там находятся облигации Привата ( 165 млрд с низкой доходность и индексируемые по курсу доллара) а так же часть в портфеле Ощада и Эксима которыми банки докапитализирали.
Приват - 157 млрд
Ощад - 87 млрд
Укрэксим - 53 млрд
Большая часть из этих ОВГЗ с низкой доходностью и они никому не нужны.
То есть 3 гос банка владеют ОВГЗ на 297 млрд из 342, вообщем остается 45 реально доходных бумаг
Получаем 45 млрд ( часть портфеля Банков) + 23 млрд ( юр.лица) + 9 млрд ( физ.лица) = 77 млрд.
77 млрд это гипотетически та часть которая может быть интересна нерезам.
За последние 2 недели нерезы скупили на 9 млрд. ( 4,5 млрд.в нед )
Учитывая что половина из оставшихся 77 млрд продавать вряд ли захотят, остается гипотетический объем в 40 млрд которые могут купить нерезы. Это примерно на 8-9 недель такими темпами.
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))
Живите своим умом!
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26
В данном вопрос Минфин абсолютно свободен в своих действиях, если спрос запредельный, Минфину никто не мешает снижать ставку. Что вообщем то и происходит. Я уже выкладывал график, где все видно, кину еще раз, может кто-то не видел.
Живите своим умом!
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:27
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