Додано: Пон 08 лип, 2019 14:23

Поясню популярно что бы некоторые не были в эйфории.По состоянию на сегоднявсего ОВГЗ - 773 млрдНБУ - 337 млрдБанки - 342 млрдЮр.лица - 23 млрдФиз.лица - 9 млрдНерезы - 62 млрд.Из этой суммы сразу можно вычеркнуть ОВГЗ на балансе НБУ т.к. там всякий мусор с доходностью на уровне инфляции и погашением в 2030-2040 гг.Теперь портфель банков, там находятся облигации Привата ( 165 млрд с низкой доходность и индексируемые по курсу доллара) а так же часть в портфеле Ощада и Эксима которыми банки докапитализирали.Приват - 157 млрдОщад - 87 млрдУкрэксим - 53 млрдБольшая часть из этих ОВГЗ с низкой доходностью и они никому не нужны.То есть 3 гос банка владеют ОВГЗ на 297 млрд из 342, вообщем остается 45 реально доходных бумагПолучаем 45 млрд ( часть портфеля Банков) + 23 млрд ( юр.лица) + 9 млрд ( физ.лица) = 77 млрд.77 млрд это гипотетически та часть которая может быть интересна нерезам.За последние 2 недели нерезы скупили на 9 млрд. ( 4,5 млрд.в нед )Учитывая что половина из оставшихся 77 млрд продавать вряд ли захотят, остается гипотетический объем в 40 млрд которые могут купить нерезы. Это примерно на 8-9 недель такими темпами.Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))