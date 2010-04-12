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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1484148514861487>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 101
вище 25.65
45%
45
25.55 - 25.6499
17%
17
25.45 - 25.5499
11%
11
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
13
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Считайте что уже дошли 56/58 межбанк

Если все будет идти как идет, к августу увидим как пробьет 25
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:11

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Считайте что уже дошли 56/58 межбанк
Если все будет идти как идет, к августу увидим как пробьет 25
Неверо-неверо-невероятно! :) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:12

[quote="4701822:zzzzzz"]на таможне пока что печалька....

Доходы от таможни г/г
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Июнь -0,96 млрд (96,1%)
1-5 Июля -0,374 млрд ( 93,6%)[/quote. По таможне все стоит и будет долго и с большой долей вероятности будут осложнять левый завоз наконец то
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:16

  zzzzzz написав:Считайте что уже дошли 56/58 межбанк

Наразі нал не дружить з МБ,різниця сутєва

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17

  asti написав:
  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Считайте что уже дошли 56/58 межбанк
Если все будет идти как идет, к августу увидим как пробьет 25
Неверо-неверо-невероятно! :) :) :)

учитывая средний выкуп за прошлую неделю 60 в день
НБУ надо бы увеличить минимальный выкуп с 20 до 40-50 в день
С другой стороны - получается. резервы растут, долги отдаются, ЕОК падает -
это приведет к еще большему падению
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я б на місці нбу вже б скликав позачергове засідання монетарного комітету та знижував би ставку.. і не чекав би 18 числа.

А на місці мінфіну пропонував би нерезидентам на аукціонах ставку близько 12-14 відсотків.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:20

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  asti написав:Это всё, конечно, правильно - предпосылок нет но мы пробили 26 и тем самым сломали восходящий канал и как дальше будет вести себя курс вообще непонятно//)))
Когда все поверят в 25-24-23....начнется рост ))))
Возможно. Я для себя пока ниже 25 не рассматриваю, но если посмотреть на график начиная с 13-го года, то...

Может, еще на график с 98-го посмотреть? Это гривна, не стоит забывать.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:23

Зображення

Поясню популярно что бы некоторые не были в эйфории.
По состоянию на сегодня
всего ОВГЗ - 773 млрд
НБУ - 337 млрд
Банки - 342 млрд
Юр.лица - 23 млрд
Физ.лица - 9 млрд
Нерезы - 62 млрд.

Из этой суммы сразу можно вычеркнуть ОВГЗ на балансе НБУ т.к. там всякий мусор с доходностью на уровне инфляции и погашением в 2030-2040 гг.

Теперь портфель банков, там находятся облигации Привата ( 165 млрд с низкой доходность и индексируемые по курсу доллара) а так же часть в портфеле Ощада и Эксима которыми банки докапитализирали.
Приват - 157 млрд
Ощад - 87 млрд
Укрэксим - 53 млрд
Большая часть из этих ОВГЗ с низкой доходностью и они никому не нужны.
То есть 3 гос банка владеют ОВГЗ на 297 млрд из 342, вообщем остается 45 реально доходных бумаг

Получаем 45 млрд ( часть портфеля Банков) + 23 млрд ( юр.лица) + 9 млрд ( физ.лица) = 77 млрд.
77 млрд это гипотетически та часть которая может быть интересна нерезам.
За последние 2 недели нерезы скупили на 9 млрд. ( 4,5 млрд.в нед )

Учитывая что половина из оставшихся 77 млрд продавать вряд ли захотят, остается гипотетический объем в 40 млрд которые могут купить нерезы. Это примерно на 8-9 недель такими темпами.

Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:26

  Alex2007 написав:А на місці мінфіну пропонував би нерезидентам на аукціонах ставку близько 12-14 відсотків.


В данном вопрос Минфин абсолютно свободен в своих действиях, если спрос запредельный, Минфину никто не мешает снижать ставку. Что вообщем то и происходит. Я уже выкладывал график, где все видно, кину еще раз, может кто-то не видел.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:27

  zzzzzz написав:
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))


получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.
lrs7719
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