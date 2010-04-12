zzzzzz написав: Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))
получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.
Опасаются перед выборами, ИМХО
ИМХО просто опасаются. В отличии от нерезов (или кто за ними скрываются), у наших физиков деньги кровные.Как правило, это люди сознательного возраста от 45 до 55 и события 1998 года помнят неплохо. А ДС любил рассказывать о трансформации КОВДП-ПОВДП в 1998 году. Тогда, кстати, отделались лёгким испугом по большому счёту.
lrs7719 написав:ИМХО просто опасаются. В отличии от нерезов (или кто за ними скрываются), у наших физиков деньги кровные.Как правило, это люди сознательного возраста от 45 до 55 и события 1998 года помнят неплохо. А ДС любил рассказывать о трансформации КОВДП-ПОВДП в 1998 году. Тогда, кстати, отделались лёгким испугом по большому счёту.
Золотые слова. Я в 1998 через это прошел. Поэтому в эти игры я больше не играю.