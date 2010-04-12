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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1484148514861487

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 102
вище 25.65
44%
45
25.55 - 25.6499
17%
17
25.45 - 25.5499
11%
11
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
14%
14
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:33

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))


получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.

Опасаются перед выборами, ИМХО
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:36

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))
Получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.
не все//)) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:39

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))


получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.

Опасаются перед выборами, ИМХО


ИМХО просто опасаются. В отличии от нерезов (или кто за ними скрываются), у наших физиков деньги кровные.Как правило, это люди сознательного возраста от 45 до 55 и события 1998 года помнят неплохо. А ДС любил рассказывать о трансформации КОВДП-ПОВДП в 1998 году. Тогда, кстати, отделались лёгким испугом по большому счёту.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:42

  asti написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Но это только в теории. Портфель нерезов по моим расчетам может быть максимум 100 млрд, это максимум. А дальше, ну а дальше пойдет вывод прибыли )))))
Получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.
не все//)) :) :)


ну да ну да. Депозитов домашних хозяйств - 533 ярда, а в ОВДП - 9 ярдов, из них - 6 ярдов в валюте...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:47

  lrs7719 написав:ИМХО просто опасаются. В отличии от нерезов (или кто за ними скрываются), у наших физиков деньги кровные.Как правило, это люди сознательного возраста от 45 до 55 и события 1998 года помнят неплохо. А ДС любил рассказывать о трансформации КОВДП-ПОВДП в 1998 году. Тогда, кстати, отделались лёгким испугом по большому счёту.


Золотые слова. Я в 1998 через это прошел. Поэтому в эти игры я больше не играю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Золотые слова. Я в 1998 через это прошел. Поэтому в эти игры я больше не играю.


И какова ваша тактика на ближайший год?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:58

Вау...

Национальный банк уже в июле опубликует прогноз учётной ставки до конца 2021 года
https://interfax.com.ua/news/interview/ ... W5mIuXlh-U
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:00

Так покупать уже? доллар или евро?
новичок
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:41

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 05.07.2019 08.07.2019
починає діяти з: 08.07.2019 09.07.2019
100 дол. США 2571.1361 2560.2161
После полудня гривна укрепилась еще на 1.6 копейки.
Динамики уже практически не было. С 12 до 14 простояли на месте, а потом опустились еще на пару копеек.

Ревальвация год к году составила 71 копейку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16

на тижневому графіку цікаво виглядають рівні фібоначчі (що базуються на трендові) :idea: 8) Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
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