У нас очереди в Запорожье, чтоб сдавать.
Продажа почему-то 26.0 было, а с понедельника 26.1 стало
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:01
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:26
Як ми і очікували — у понеділок на валютному ринку обсяги операцій істотно зросли, а тренд по курсу формували великі клієнти і сам Нацбанк. Було цікаво.
Особливо в перші дві години сесії, коли великі продавці валюти намагалися розігріти курс. Користуючись досить млявим стартом торгів (багато банків вийшли на ринок з основними обсягами тільки ближче до 12 години) — експортери виставляли невеликі лоти на продаж в надії, що попит почне перевищувати пропозицію і це розгорне ринок.
Але особливо це не спрацювало. Якщо починали день з котирувань 25,62 / 25,66 гривень за долар, то на 11 годин курс трохи просів до 25,62 / 25,635 гривень, а потім — після виходу основної маси продавців — просів до 25, 58 / 25,60 гривень і завмер на цій позначці вже до самого завершення активної фази торгів.
«Завмирання» пояснювалося просто. За інформацією учасників міжбанку в цей час НБУ знову поповнював свої резерви, викуповуючи надлишок в межах цих котирувань, що і утримало долар від подальшого просідання.
З продажем долара регулятору були помічені і нерезиденти, які явно готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.
Після 14:00 і остаточного виходу з ринку великих гравців — на дрібних сумах — долар просів до 25,56 / 25,575 гривень на 15:00, а завершилася сесія рівнем 25,565 / 25,58.
Цікаво, що готівковий ринок все менш охоче реагує на падіння котирувань безготівкової валюти і все більше орієнтується на співвідношення реального попиту і пропозиції. Це говорить про те, що попит на готівкову валюту поступово зростає і власникам обмінників вже немає чому особливо знижуватися за своїми цінниками продажу валюти.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:55
Дехто вважа, що не доляри купляв, а продавав гривнi
Iсторiя з Кримом та Лугандоном - не привiд насторожитись?..
Коли лiквiдують банк, робляться виплати з фонду вкладникам цього банку.
Тобто, по кожнiй лiквiдацii - окремо.
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:12
Опасаются перед выборами, ИМХО[/quote]
ИМХО просто опасаются.
Нет, не только опасаются, есть еще существенная часть с проблемами с финмоном.
Дурень думкою багатіє
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:36
Якщо не помиляюся, Вегас писав, що 140, а може й більше...
Ракетчики знову зарано активізувалися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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