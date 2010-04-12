RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1485148614871488

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 103
вище 25.65
45%
46
25.55 - 25.6499
17%
17
25.45 - 25.5499
11%
11
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
14%
14
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:01

  новичок написав:Так покупать уже? доллар или евро?

У нас очереди в Запорожье, чтоб сдавать.
Продажа почему-то 26.0 было, а с понедельника 26.1 стало
antonpashko2710
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:26

Як ми і очікували — у понеділок на валютному ринку обсяги операцій істотно зросли, а тренд по курсу формували великі клієнти і сам Нацбанк. Було цікаво.
Особливо в перші дві години сесії, коли великі продавці валюти намагалися розігріти курс. Користуючись досить млявим стартом торгів (багато банків вийшли на ринок з основними обсягами тільки ближче до 12 години) — експортери виставляли невеликі лоти на продаж в надії, що попит почне перевищувати пропозицію і це розгорне ринок.

Але особливо це не спрацювало. Якщо починали день з котирувань 25,62 / 25,66 гривень за долар, то на 11 годин курс трохи просів до 25,62 / 25,635 гривень, а потім — після виходу основної маси продавців — просів до 25, 58 / 25,60 гривень і завмер на цій позначці вже до самого завершення активної фази торгів.

«Завмирання» пояснювалося просто. За інформацією учасників міжбанку в цей час НБУ знову поповнював свої резерви, викуповуючи надлишок в межах цих котирувань, що і утримало долар від подальшого просідання.

З продажем долара регулятору були помічені і нерезиденти, які явно готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.

Після 14:00 і остаточного виходу з ринку великих гравців — на дрібних сумах — долар просів до 25,56 / 25,575 гривень на 15:00, а завершилася сесія рівнем 25,565 / 25,58.

Цікаво, що готівковий ринок все менш охоче реагує на падіння котирувань безготівкової валюти і все більше орієнтується на співвідношення реального попиту і пропозиції. Це говорить про те, що попит на готівкову валюту поступово зростає і власникам обмінників вже немає чому особливо знижуватися за своїми цінниками продажу валюти.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 14.09.13
Подякував: 196 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:55

  Yuri_61 написав:Сам же жалкую, что потроху купляв доляри влітку протягом останніх 5 років.

Дехто вважа, що не доляри купляв, а продавав гривнi :)

  Yuri_61 написав:Як так зрозумів, поки Держава Україна існує, можна не лякатись війни та криз. по 200 тис грн повернуть.

Iсторiя з Кримом та Лугандоном - не привiд насторожитись?..

  Yuri_61 написав:А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит? Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам?


Коли лiквiдують банк, робляться виплати з фонду вкладникам цього банку.
Тобто, по кожнiй лiквiдацii - окремо.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 19.02.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:12

  lrs7719 написав:получается физ.лица проигнорили тему с ОВДП.

Опасаются перед выборами, ИМХО[/quote]

ИМХО просто опасаются.

Нет, не только опасаются, есть еще существенная часть с проблемами с финмоном.
Дурень думкою багатіє
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 23.11.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:36

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил :)
ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.


Дружище, если бы я своими глазами не видел 4 выхода Нацбанка с бидами по разной цене в четверг, я бы еще сомневался.
Просто поверьте на слово, Вам сразу два человека пытаются доказать.
Завтра увидите объемы пятницы и поймете, что 232 - это за 2 дня.
Да, в пятницу купили меньше... Может даже, было 130 в четверг и 102 - в пятницу, хз... Такой точности неоткуда уточнить.

Якщо не помиляюся, Вегас писав, що 140, а може й більше...
Ракетчики знову зарано активізувалися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3314
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
2
4
11
  #<1 ... 1485148614871488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1522, 1523, 1524
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15238 1804135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 13:31
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.