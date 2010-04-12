Додано: Пон 08 лип, 2019 17:26

Як ми і очікували — у понеділок на валютному ринку обсяги операцій істотно зросли, а тренд по курсу формували великі клієнти і сам Нацбанк. Було цікаво.

Особливо в перші дві години сесії, коли великі продавці валюти намагалися розігріти курс. Користуючись досить млявим стартом торгів (багато банків вийшли на ринок з основними обсягами тільки ближче до 12 години) — експортери виставляли невеликі лоти на продаж в надії, що попит почне перевищувати пропозицію і це розгорне ринок.



Але особливо це не спрацювало. Якщо починали день з котирувань 25,62 / 25,66 гривень за долар, то на 11 годин курс трохи просів до 25,62 / 25,635 гривень, а потім — після виходу основної маси продавців — просів до 25, 58 / 25,60 гривень і завмер на цій позначці вже до самого завершення активної фази торгів.



«Завмирання» пояснювалося просто. За інформацією учасників міжбанку в цей час НБУ знову поповнював свої резерви, викуповуючи надлишок в межах цих котирувань, що і утримало долар від подальшого просідання.



З продажем долара регулятору були помічені і нерезиденти, які явно готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.



Після 14:00 і остаточного виходу з ринку великих гравців — на дрібних сумах — долар просів до 25,56 / 25,575 гривень на 15:00, а завершилася сесія рівнем 25,565 / 25,58.



Цікаво, що готівковий ринок все менш охоче реагує на падіння котирувань безготівкової валюти і все більше орієнтується на співвідношення реального попиту і пропозиції. Це говорить про те, що попит на готівкову валюту поступово зростає і власникам обмінників вже немає чому особливо знижуватися за своїми цінниками продажу валюти.