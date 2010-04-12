Як ми і очікували — у понеділок на валютному ринку обсяги операцій істотно зросли, а тренд по курсу формували великі клієнти і сам Нацбанк. Було цікаво. Особливо в перші дві години сесії, коли великі продавці валюти намагалися розігріти курс. Користуючись досить млявим стартом торгів (багато банків вийшли на ринок з основними обсягами тільки ближче до 12 години) — експортери виставляли невеликі лоти на продаж в надії, що попит почне перевищувати пропозицію і це розгорне ринок.
Але особливо це не спрацювало. Якщо починали день з котирувань 25,62 / 25,66 гривень за долар, то на 11 годин курс трохи просів до 25,62 / 25,635 гривень, а потім — після виходу основної маси продавців — просів до 25, 58 / 25,60 гривень і завмер на цій позначці вже до самого завершення активної фази торгів.
«Завмирання» пояснювалося просто. За інформацією учасників міжбанку в цей час НБУ знову поповнював свої резерви, викуповуючи надлишок в межах цих котирувань, що і утримало долар від подальшого просідання.
З продажем долара регулятору були помічені і нерезиденти, які явно готуються до завтрашнього аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.
Після 14:00 і остаточного виходу з ринку великих гравців — на дрібних сумах — долар просів до 25,56 / 25,575 гривень на 15:00, а завершилася сесія рівнем 25,565 / 25,58.
Цікаво, що готівковий ринок все менш охоче реагує на падіння котирувань безготівкової валюти і все більше орієнтується на співвідношення реального попиту і пропозиції. Це говорить про те, що попит на готівкову валюту поступово зростає і власникам обмінників вже немає чому особливо знижуватися за своїми цінниками продажу валюти.
Yuri_61 написав:Сам же жалкую, что потроху купляв доляри влітку протягом останніх 5 років.
Дехто вважа, що не доляри купляв, а продавав гривнi
Yuri_61 написав:Як так зрозумів, поки Держава Україна існує, можна не лякатись війни та криз. по 200 тис грн повернуть.
Iсторiя з Кримом та Лугандоном - не привiд насторожитись?..
Yuri_61 написав:А 200 тис. грн - це на одну особу ліміт ФГВ, чи на один депозит? Тобто, якщо я оформлю по одному стовпцю у кількох банках, то мені виплатять по всім моїм стовпцям, чи тільки 200 тис. всього по всім банкам?
Коли лiквiдують банк, робляться виплати з фонду вкладникам цього банку. Тобто, по кожнiй лiквiдацii - окремо.
Сибарит написав:Если бы Вы свое утверждение еще хоть как-то обосновали, я бы сразу поверил ТОМная торговля предполагает оплату в день заключения сделки с поставкой валюты опосля. Т.е. гривна должна была зайти еще в четверг. Теоретически можно допустить, что НБУ заключал форвардные сделки, при которых расчет откладывается полностью, но от меня ускользает смысл таких операций. Интервенции должны удовлетворить спрос тех, кто спешит и сбивает курс, остальные просто не выйдут на торги в томе. Интервенить форвардами - очень странная идея. Впрочем, посмотрим завтра на объемы пятничных торгов, объем четверговых оставляет место для подозрений.
Дружище, если бы я своими глазами не видел 4 выхода Нацбанка с бидами по разной цене в четверг, я бы еще сомневался. Просто поверьте на слово, Вам сразу два человека пытаются доказать. Завтра увидите объемы пятницы и поймете, что 232 - это за 2 дня. Да, в пятницу купили меньше... Может даже, было 130 в четверг и 102 - в пятницу, хз... Такой точности неоткуда уточнить.
Якщо не помиляюся, Вегас писав, що 140, а може й більше... Ракетчики знову зарано активізувалися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Офіс Президента України 5 мин. · У вівторок, 9 липня, о 13:00 відбудеться брифінг заступника Керівника Офісу Президента України з економічних питань Олексія Гончарука щодо протидії контрабанді, корупції під час митного оформлення товарів та протидії нелегальному обігу й вирубкам лісів.
Місце проведення: прес-центр Офісу Президента, вул. Банкова, 11.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11:30.
Хе, какой-то цирк....Баканов забил Х...на Зеленского и Гончарука и вероятно уже вошел "в тему"
По состоянию на 8 июля во всех областях аграрии приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Уже намолочено 11,3 млн тонн зерна нового урожая с площади 3,4 млн га или 35% к прогнозу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
В частности, собрано 7,3 млн тонн пшеницы с площади 2,1 млн га или 32% к прогнозу.
Кроме того, собрано 3,6 млн тонн ячменя с площади 1,1 млн га или 43% к прогнозу, а также 402 тыс. тонн гороха с площади 187 тыс. га или 66% к прогнозу.
Продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га или 40% к прогнозу.
Кроме того, аграрии шести областей – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской – приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га или 0,5% к прогнозу.
Аграрии четырех областей – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской начали сбор овса, которого намолочено 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 0,4% к прогнозу.
Как сообщалось, по данным Минагрополитики, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.
Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн). Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136320