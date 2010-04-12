По состоянию на 8 июля во всех областях аграрии приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур.Уже намолочено 11,3 млн тонн зерна нового урожая с площади 3,4 млн га или 35% к прогнозу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.В частности, собрано 7,3 млн тонн пшеницы с площади 2,1 млн га или 32% к прогнозу.Кроме того, собрано 3,6 млн тонн ячменя с площади 1,1 млн га или 43% к прогнозу, а также 402 тыс. тонн гороха с площади 187 тыс. га или 66% к прогнозу.Продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га или 40% к прогнозу.Кроме того, аграрии шести областей – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской – приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га или 0,5% к прогнозу.Аграрии четырех областей – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской начали сбор овса, которого намолочено 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 0,4% к прогнозу.Как сообщалось, по данным Минагрополитики, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн). Источник: