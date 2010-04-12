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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1486148714881489

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 105
вище 25.65
46%
48
25.55 - 25.6499
16%
17
25.45 - 25.5499
10%
11
25.40 - 25.4499
9%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
14
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:18

  vitaliian написав:скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15

скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:19

  vitaliian написав:
  greenback1996 написав:проехался по Днепропетровску, ниже 25.85 не увидел....Сказать, что у меня бомбит - ниче не сказать. 27 копеек разницы между МБ и ЧР на 1 $ это слишком :oops: :shock: :(

конкорд 25,80
рада 25,78

розничные обменки не готовы продавать ниже 25.85 скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15


За 4 дня они уже прокрутили всю валюту много раз. Вероятно принос слабый, а перетока из банков с дешевой наличной продажей мало. Банки тоже хотят на продаже заработать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:27

  SILVER_UA написав:
  vitaliian написав:скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15

скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.

Какая тебе разница кто в какой теме, это не собеседование и полномочий давать здесь оценки у тебя нет. Ты не можешь знать с кем я общаюсь, поэтому твои выводы уровня "планокур пэтэушник". Пшол в игнор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01

  Zebra написав:
  новичок написав:Так покупать уже? доллар или евро?

доллар
евро - это хайповая валюта 2000-х, а значит со спекулятивной наценкой, когда хайп окончательно закончится, ее цена увалит ниже паритета

імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо :)
за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових :wink: ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики
#noFOMO
TylerTruman_
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