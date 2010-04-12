скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:18
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:19
За 4 дня они уже прокрутили всю валюту много раз. Вероятно принос слабый, а перетока из банков с дешевой наличной продажей мало. Банки тоже хотят на продаже заработать.
Живите своим умом!
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:27
Какая тебе разница кто в какой теме, это не собеседование и полномочий давать здесь оценки у тебя нет. Ты не можешь знать с кем я общаюсь, поэтому твои выводы уровня "планокур пэтэушник". Пшол в игнор.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01
імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо
за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики
#noFOMO
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