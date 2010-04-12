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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1487148814891490>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 108
вище 25.65
46%
50
25.55 - 25.6499
16%
17
25.45 - 25.5499
11%
12
25.40 - 25.4499
8%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
14
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:18

  vitaliian написав:скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15

скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:19

  vitaliian написав:
  greenback1996 написав:проехался по Днепропетровску, ниже 25.85 не увидел....Сказать, что у меня бомбит - ниче не сказать. 27 копеек разницы между МБ и ЧР на 1 $ это слишком :oops: :shock: :(

конкорд 25,80
рада 25,78

розничные обменки не готовы продавать ниже 25.85 скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15


За 4 дня они уже прокрутили всю валюту много раз. Вероятно принос слабый, а перетока из банков с дешевой наличной продажей мало. Банки тоже хотят на продаже заработать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:27

  SILVER_UA написав:
  vitaliian написав:скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15

скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.

Какая тебе разница кто в какой теме, это не собеседование и полномочий давать здесь оценки у тебя нет. Ты не можешь знать с кем я общаюсь, поэтому твои выводы уровня "планокур пэтэушник". Пшол в игнор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01

  Zebra написав:
  новичок написав:Так покупать уже? доллар или евро?

доллар
евро - это хайповая валюта 2000-х, а значит со спекулятивной наценкой, когда хайп окончательно закончится, ее цена увалит ниже паритета

імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо :)
за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових :wink: ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:22

Курс на 9.07.2019 - 25.60 грн/$ Це найнижче значення з 31 серпня 2017 року

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:32

Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Курс на 9.07.2019 - 25.60 грн/$ Це найнижче значення з 31 серпня 2017 року
где ж кабанчик :?: с Валей в кукурузе? :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:45

  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:Курс на 9.07.2019 - 25.60 грн/$ Це найнижче значення з 31 серпня 2017 року
где ж кабанчик, с Валей в кукурузе?
Да бог с ними, с кабанчиками! Доколе, я вас спрашиваю??!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:46

  Навуходоносор написав:Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)


В январе Маркарова тоже тормознула таможню что отразилось в падении доходов на 10,4% нуда, зато курс не прыгал к 29 ...
Вероятно что и сейчас таможню тормознули до выборов пусть пипл увидит 25 к выборам и поверит что Зе супер=пупер
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:50

Министерство финансов Украины планирует продолжить выставление на первичных аукционах выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники недавней встречи Минфина с первичными дилерами.


На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.
Живите своим умом!
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