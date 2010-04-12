Додано: Пон 08 лип, 2019 20:32

Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну