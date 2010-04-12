vitaliian написав:скорее всего потому что сами недавно покупали по 26,15
скорее всего потому что ты мягко говоря не в теме и никогда не общался с этими людьми. По 26,15 уже давно все продано или зафиксированы убытки. Других вариантов нет.
Какая тебе разница кто в какой теме, это не собеседование и полномочий давать здесь оценки у тебя нет. Ты не можешь знать с кем я общаюсь, поэтому твои выводы уровня "планокур пэтэушник". Пшол в игнор.
новичок написав:Так покупать уже? доллар или евро?
доллар евро - это хайповая валюта 2000-х, а значит со спекулятивной наценкой, когда хайп окончательно закончится, ее цена увалит ниже паритета
імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики
Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор написав:Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)
В январе Маркарова тоже тормознула таможню что отразилось в падении доходов на 10,4% нуда, зато курс не прыгал к 29 ... Вероятно что и сейчас таможню тормознули до выборов пусть пипл увидит 25 к выборам и поверит что Зе супер=пупер
Министерство финансов Украины планирует продолжить выставление на первичных аукционах выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники недавней встречи Минфина с первичными дилерами.
На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.