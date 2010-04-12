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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1487148814891490

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 108
вище 25.65
46%
50
25.55 - 25.6499
16%
17
25.45 - 25.5499
11%
12
25.40 - 25.4499
8%
9
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
13%
14
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:02

Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду с учетом ремонта курса доллара, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом.

viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:05

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  новичок написав:Так покупать уже? доллар или евро?

доллар
евро - это хайповая валюта 2000-х, а значит со спекулятивной наценкой, когда хайп окончательно закончится, ее цена увалит ниже паритета

імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо :)
за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових :wink: ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики

Ну ну, із кожними виборами посилюються праві популісти, що розвалять ЕС в перспективі, а ви закливаєте вкладатися в валюту яка забезпечена лише союзними підписами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)


цього разу беригам прийдеться ошарашитись
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:16

  zzzzzz написав:
Министерство финансов Украины планирует продолжить выставление на первичных аукционах выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники недавней встречи Минфина с первичными дилерами.


На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.

А я Вам тут коли ще про це писав??? І пояснював чому саме 5+ років і чому не менше ніж на 1 млрд уо...
asti На разі до 25,4, мабуть якраз до 21 липня. А там уже аналізувати чи ще нижче чи цього року досить.
Щодо митниці і контрабанди, ще рано робити якісь висновки. Хто що забив і на кого... Поки трошки пауза, від гріха подалі. А потім, якщо що, то дохідна частина бюджету і при 25 чудово складеться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:19

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:евро - это хайповая валюта 2000-х, а значит со спекулятивной наценкой, когда хайп окончательно закончится, ее цена увалит ниже паритета

імхо, хибне уявлення, ... і у вашому повідомленні не вистачає => імхо :)
за такою логікою ви можете всякі фунти стерлінги причислити до хайпових :wink: ... в подальшому вплив євро буде збільшуватися, т.я. вступатимуть в єврозону країни, які набули членства в 00х, а також в самому євросоюзі взяли курс на конкуренцію із доларом, ... не говорячи уже про країни, економіки яких розвиваються => Китай, Турція, Росія, ... всі зацікавлені в збільшенні впливу їх валют при взаєморозрахунках, нав'язувати партнерам мати в резервах їхні тугрики

Ну ну, із кожними виборами посилюються праві популісти, що розвалять ЕС в перспективі, а ви закливаєте вкладатися в валюту яка забезпечена лише союзними підписами.

на відміну від вас, я такої упередженої позиції по євровалюті не маю, ... і нікого не закликаю на повну котлету в євро, ... а ви, у випадку із баксом, людині яка сумнівається дали однозначну відповідь, хоча професіонали в таких випадках зазвичай говорять про диверсифікацію портфелю ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 08 лип, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хорошо идем к ЭОК, мне нравиться :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:27

orest
я помню про совпадение даты погашения с очередными выборами. насчет сроков никогда не анализировал 5-летки слишком большой горизонт . Пока наблюдаю первые шаги новой власти, схематоз уже возвращается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:34

  asti написав:
  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:Курс на 9.07.2019 - 25.60 грн/$ Це найнижче значення з 31 серпня 2017 року
где ж кабанчик, с Валей в кукурузе?
Да бог с ними, с кабанчиками! Доколе, я вас спрашиваю??!!

надо потерпеть :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:52

  zzzzzz написав:
Министерство финансов Украины планирует продолжить выставление на первичных аукционах выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники недавней встречи Минфина с первичными дилерами.
На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.
То-то я на них поглядываю... :) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:53

asti
я в двухлетки недавно зашел...
Живите своим умом!
zzzzzz
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