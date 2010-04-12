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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1488148914901491

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 114
вище 25.65
46%
52
25.55 - 25.6499
16%
18
25.45 - 25.5499
11%
12
25.40 - 25.4499
9%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
3
нижче 25.25
14%
16
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

активней голосуйте вверху темы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:10

  zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:12

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??

А есть другие ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:20

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??
А есть другие ?))
недавно - понятие растяжимое// есть)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:20

asti
Такие вопросы не принято задавать на форуме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:27

В Верховном Суде в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины, передает Юрлига.

Отмечается, что в постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.


Теперь по аналогии можно и ценники в магазинах в валюте разрешать ))
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:35

  zzzzzz написав:asti
Такие вопросы не принято задавать на форуме.
Тем не менее, вы ответили.
Выходит, мы с вами в одной лодке! (бумаге, в смысле)//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:40

  zzzzzz написав:
  Навуходоносор написав:Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)


В январе Маркарова тоже тормознула таможню что отразилось в падении доходов на 10,4% нуда, зато курс не прыгал к 29 ...
Вероятно что и сейчас таможню тормознули до выборов пусть пипл увидит 25 к выборам и поверит что Зе супер=пупер

Как-то сложно, не находите? Или дорого. И вообще много против Зе в ФБ. Интересно, хоть один дурачок топит бесплатно?.. ЗЫ мне правда интересно, без обид, но для бескомандного как-то мегакруто по курсу и просто никак по пиару. Выводы см выше
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Пон 08 лип, 2019 22:43, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Оперативные данные по уборке

І далі про можливі об'єми експорту і відповідно заходу валюти)) На Полтавщині урожайність пшениці на зібраних площах на 30% вища, ніж у минулому році 50ц/га проти 38.1ц/га минулого року.
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