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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:09
активней голосуйте вверху темы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:10
zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:12
asti написав: zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??
А есть другие ?))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:20
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:asti
я в двухлетки недавно зашел...
11.08.21 ??
А есть другие ?))
недавно - понятие растяжимое// есть)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:20
asti
Такие вопросы не принято задавать на форуме.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:27
В Верховном Суде в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины, передает Юрлига.
Отмечается, что в постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.
Теперь по аналогии можно и ценники в магазинах в валюте разрешать ))
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:35
zzzzzz написав:asti
Такие вопросы не принято задавать на форуме.
Тем не менее, вы ответили.
Выходит, мы с вами в одной лодке! (бумаге, в смысле)//)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:40
zzzzzz написав: Навуходоносор написав:
Кхкх...гм...так на таможне таки заслон..заслончик...в прежние времена с таким укреплением гривны импорт бы уже рос опережающими темпами...а сейчас - ничего подобного. Так что ничего не порешали, получается. ЗЫ мелочь массово пока притормозила завоз...у них прикормленные брокеры, те попросили подождать. Но вечно это длится не будет)
В январе Маркарова тоже тормознула таможню что отразилось в падении доходов на 10,4% нуда, зато курс не прыгал к 29 ...
Вероятно что и сейчас таможню тормознули до выборов пусть пипл увидит 25 к выборам и поверит что Зе супер=пупер
Как-то сложно, не находите? Или дорого. И вообще много против Зе в ФБ. Интересно, хоть один дурачок топит бесплатно?.. ЗЫ мне правда интересно, без обид, но для бескомандного как-то мегакруто по курсу и просто никак по пиару. Выводы см выше
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Пон 08 лип, 2019 22:43, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:40
zzzzzz написав:Оперативные данные по уборке
І далі про можливі об'єми експорту і відповідно заходу валюти)) На Полтавщині урожайність пшениці на зібраних площах на 30% вища, ніж у минулому році 50ц/га проти 38.1ц/га минулого року.
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