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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошее интервью. Позволяет лучше понять логику НБУ и очасти логику событий на валютном рынке.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:36
25.70-25.72/25.78-25.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:38
включение в перечень индексных бумаг
Заставило задуматься.
Что это значит? Зачем это делают?
Жаль не разбираюсь я в бумагах совсем.
Можно где-то почитать про этот "перечень индексных бумаг"? нормальным языком, а не законотворческим.
п.с. Есть два товарища с финансовым образованием, один даже по специальности работает - спрашивал их - так оказалось что они хуже меня понимают в этом.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:43
Только крупный бизнес считает иначе - договора в евро давно стандарт, Европа сейчас основной бизнес-партнер Украины, с украинскими контрагентами договора тоже массово в евро, и валюта внутреннего учета в компаниях - евро - в порядке вещей.
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