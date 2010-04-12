RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1489149014911492

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 121
вище 25.65
47%
57
25.55 - 25.6499
15%
18
25.45 - 25.5499
11%
13
25.40 - 25.4499
8%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
16
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хорошее интервью. Позволяет лучше понять логику НБУ и очасти логику событий на валютном рынке.

https://interfax.com.ua/news/interview/598540.html
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 05.03.13
Подякував: 111 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:36

25.70-25.72/25.78-25.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11371
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3316 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:38

включение в перечень индексных бумаг

  zzzzzz написав:
продолжить...выпуск...(ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг

На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.

Заставило задуматься.
Что это значит? Зачем это делают?

Жаль не разбираюсь я в бумагах совсем.
Можно где-то почитать про этот "перечень индексных бумаг"? нормальным языком, а не законотворческим.

п.с. Есть два товарища с финансовым образованием, один даже по специальности работает - спрашивал их - так оказалось что они хуже меня понимают в этом.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 650
З нами з: 16.10.10
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:43

  Zebra написав:Коли настає момент купувати щось серйозне - квартиру, дім, машину, може так виявитися, що євро нирнув ниже паритету, і влошенці втратять ще 20-30% цінності.


Только крупный бизнес считает иначе - договора в евро давно стандарт, Европа сейчас основной бизнес-партнер Украины, с украинскими контрагентами договора тоже массово в евро, и валюта внутреннего учета в компаниях - евро - в порядке вещей.
Mazay256
 
Повідомлень: 416
З нами з: 15.06.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1489149014911492
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mazay256 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1523, 1524, 1525
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15241 1804788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 23:57
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73036)
09.07.2019 09:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.