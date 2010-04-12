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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14901491149214931494>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 125
вище 25.65
48%
60
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
17
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хорошее интервью. Позволяет лучше понять логику НБУ и очасти логику событий на валютном рынке.

https://interfax.com.ua/news/interview/598540.html
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:36

25.70-25.72/25.78-25.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:38

включение в перечень индексных бумаг

  zzzzzz написав:
продолжить...выпуск...(ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг

На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.

Заставило задуматься.
Что это значит? Зачем это делают?

Жаль не разбираюсь я в бумагах совсем.
Можно где-то почитать про этот "перечень индексных бумаг"? нормальным языком, а не законотворческим.

п.с. Есть два товарища с финансовым образованием, один даже по специальности работает - спрашивал их - так оказалось что они хуже меня понимают в этом.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:43

  Zebra написав:Коли настає момент купувати щось серйозне - квартиру, дім, машину, може так виявитися, що євро нирнув ниже паритету, і влошенці втратять ще 20-30% цінності.


Только крупный бизнес считает иначе - договора в евро давно стандарт, Европа сейчас основной бизнес-партнер Украины, с украинскими контрагентами договора тоже массово в евро, и валюта внутреннего учета в компаниях - евро - в порядке вещей.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:50

  ALEF написав:
  zzzzzz написав:
продолжить...выпуск...(ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг

На сегодня уже выпущенно 7,8 млрд.грн значит типо еще на 20 выпустят.

Заставило задуматься.
Что это значит? Зачем это делают?

Жаль не разбираюсь я в бумагах совсем.
Можно где-то почитать про этот "перечень индексных бумаг"? нормальным языком, а не законотворческим.

п.с. Есть два товарища с финансовым образованием, один даже по специальности работает - спрашивал их - так оказалось что они хуже меня понимают в этом.


Это детали которые вообщем-то и не нужны пересичному. Главное что-бы рост гос.долга не превышал запланированные и согласованные с МВФ показатели.

Что касается данного заявления. Есть очень много выпусков с погашением каждую неделю.Дабы не грузить инвесторов некоторые бумаги признаются индексными ( например с погашением с интервалом в квартал) Что-бы бумага стала индексной она должна обладать некоторыми особенностями а именно она должна быть ликвидной и для этого эту бумагу продают через первичные аукционы много недель подряд. Тогда в этой бумаге находятся много инвесторов которые потом на вторичном рынке ей торгуют. Банки например выставляют двухсторонние котировки и зарабатывают комиссии на торговле.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:52

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54

Альфа онлайн 25.54 / 25.74

Альфа онлайн 25.54 / 25.74

на eximb.ml/kurs/ не обновились курсы (Альфа на сайте не обновила).
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54

  Mazay256 написав:
  Zebra написав:Коли настає момент купувати щось серйозне - квартиру, дім, машину, може так виявитися, що євро нирнув ниже паритету, і влошенці втратять ще 20-30% цінності.


Только крупный бизнес считает иначе - договора в евро давно стандарт, Европа сейчас основной бизнес-партнер Украины, с украинскими контрагентами договора тоже массово в евро, и валюта внутреннего учета в компаниях - евро - в порядке вещей.

вы путаете понятия, Zebra говорит про евро как про инструмент сбережения или инвестиций, хотя в цивильном мире давно доказано что деньги не лучшая инвестиция. Компании же используют валюты как средство расчёта. Разница в горизонте планирования.

Если брать горизонт год-два то евро выглядит стабильно, а с 10ти летним горизонтом уже вопрос. Мировые цены и долги номинированы в долларах, в падении доллара не заинтересован никто, кроме должников. К евро привязаны цены того что производит Европа, к доллару того что производит весь мир.

.
тем временем отрыв межбанка от остального рынка растёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:16

на Форексі 25.49 и вниз ... МБ на старті 25.59, уже вниз перший крок на 25.57
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:17

Как-то лихо провалился МБ...
Живите своим умом!
zzzzzz
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