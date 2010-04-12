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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошее интервью. Позволяет лучше понять логику НБУ и очасти логику событий на валютном рынке.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:36
25.70-25.72/25.78-25.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:38
включение в перечень индексных бумаг
Заставило задуматься.
Что это значит? Зачем это делают?
Жаль не разбираюсь я в бумагах совсем.
Можно где-то почитать про этот "перечень индексных бумаг"? нормальным языком, а не законотворческим.
п.с. Есть два товарища с финансовым образованием, один даже по специальности работает - спрашивал их - так оказалось что они хуже меня понимают в этом.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:43
Только крупный бизнес считает иначе - договора в евро давно стандарт, Европа сейчас основной бизнес-партнер Украины, с украинскими контрагентами договора тоже массово в евро, и валюта внутреннего учета в компаниях - евро - в порядке вещей.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:50
Это детали которые вообщем-то и не нужны пересичному. Главное что-бы рост гос.долга не превышал запланированные и согласованные с МВФ показатели.
Что касается данного заявления. Есть очень много выпусков с погашением каждую неделю.Дабы не грузить инвесторов некоторые бумаги признаются индексными ( например с погашением с интервалом в квартал) Что-бы бумага стала индексной она должна обладать некоторыми особенностями а именно она должна быть ликвидной и для этого эту бумагу продают через первичные аукционы много недель подряд. Тогда в этой бумаге находятся много инвесторов которые потом на вторичном рынке ей торгуют. Банки например выставляют двухсторонние котировки и зарабатывают комиссии на торговле.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54
Альфа онлайн 25.54 / 25.74
Альфа онлайн 25.54 / 25.74
на eximb.ml/kurs/ не обновились курсы (Альфа на сайте не обновила).
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54
вы путаете понятия, Zebra говорит про евро как про инструмент сбережения или инвестиций, хотя в цивильном мире давно доказано что деньги не лучшая инвестиция. Компании же используют валюты как средство расчёта. Разница в горизонте планирования.
Если брать горизонт год-два то евро выглядит стабильно, а с 10ти летним горизонтом уже вопрос. Мировые цены и долги номинированы в долларах, в падении доллара не заинтересован никто, кроме должников. К евро привязаны цены того что производит Европа, к доллару того что производит весь мир.
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тем временем отрыв межбанка от остального рынка растёт.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:16
на Форексі 25.49 и вниз ... МБ на старті 25.59, уже вниз перший крок на 25.57
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