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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1491149214931494>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 125
вище 25.65
48%
60
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
17
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:20

stas_rst
МБ 49/51
первые 2 строчки опроса уже ошиблись
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:27

  vitaliian написав:вы путаете понятия, Zebra говорит про евро как про инструмент сбережения или инвестиций, хотя в цивильном мире давно доказано что деньги не лучшая инвестиция. Компании же используют валюты как средство расчёта. Разница в горизонте планирования.

Если брать горизонт год-два то евро выглядит стабильно, а с 10ти летним горизонтом уже вопрос. Мировые цены и долги номинированы в долларах, в падении доллара не заинтересован никто, кроме должников. К евро привязаны цены того что производит Европа, к доллару того что производит весь мир.


Я к тому, что, хочешь не хочешь, доля евро на нашем рынке растёт и будет продолжать расти. Для любых целей.

Интересно, кто что думает по поводу последних высказываниях Трампа о необходимости девальвации доллара? Насколько это реально?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:первые 2 строчки опроса уже ошиблись


товпа не може вгадати, інакше заробить вона а не ті, хто балується цирком :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:53

На межбанке какое-то избиение быков
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:03

По ОВГЗ за вчера без существенных изменений.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25.62-25.72 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:12

  vitaliian написав:"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.


Юля гавкает, караван идет. Не с ее будещей фракцией делать такие заявления. У Зе пока нормальные отношения со Смолием и он не горит желанием брать на себя еще одни риски госуправления. Пока хвататет вызово и во внешней политике.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:18

  zzzzzz написав:На межбанке какое-то избиение быков

Ведмеді рулять :)
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:20

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:на відміну від вас, я такої упередженої позиції по євровалюті не маю, ... і нікого не закликаю на повну котлету в євро, ... а ви, у випадку із баксом, людині яка сумнівається дали однозначну відповідь, хоча професіонали в таких випадках зазвичай говорять про диверсифікацію портфелю ...

Доллар - це гроші. Їх не потрібно диверсифікувати. Бачив я цих диверсантів, що накопичували евро у 2000-х від 1.40 до 1.60 - зараз вони втратили навіть більше, ніж ті що купляли золото у 2011 році.

Коли настає момент купувати щось серйозне - квартиру, дім, машину, може так виявитися, що євро нирнув ниже паритету, і влошенці втратять ще 20-30% цінності.

Словами Кіосакі => в наш час долар - це не "Money", а "Currency", забеспеченими грошами він перестав бути з відміною золотого стандарту, зараз це просто фіатна валюта, інфляція по якій - це збитки, якщо не розміщувати його, наприклад, під депозит, ... +по євро потрібно робити висновки не тільки по ситуації в ЄC, а також враховуючи ризики міцності самого долара,
... а по золоту, це актив під конкретну стратегію => спекуляція на форексі, або в довгосрок (істочично міцніше долара), ... і вам також не чужий ТА, на місячному графіку повинні були бачити розворотну фігуру та перспективи подальшого росту ~30%, ... доречі, ЗВР України підскочив останнім часом не тільки із-за нахомяченого НБУ, а також із-за росту золота
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Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 09 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
TylerTruman_
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