Додано: Вів 09 лип, 2019 10:12

vitaliian написав: "После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.



Юля гавкает, караван идет. Не с ее будещей фракцией делать такие заявления. У Зе пока нормальные отношения со Смолием и он не горит желанием брать на себя еще одни риски госуправления. Пока хвататет вызово и во внешней политике. Юля гавкает, караван идет. Не с ее будещей фракцией делать такие заявления. У Зе пока нормальные отношения со Смолием и он не горит желанием брать на себя еще одни риски госуправления. Пока хвататет вызово и во внешней политике.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.