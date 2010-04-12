vitaliian написав:вы путаете понятия, Zebra говорит про евро как про инструмент сбережения или инвестиций, хотя в цивильном мире давно доказано что деньги не лучшая инвестиция. Компании же используют валюты как средство расчёта. Разница в горизонте планирования.
Если брать горизонт год-два то евро выглядит стабильно, а с 10ти летним горизонтом уже вопрос. Мировые цены и долги номинированы в долларах, в падении доллара не заинтересован никто, кроме должников. К евро привязаны цены того что производит Европа, к доллару того что производит весь мир.
Я к тому, что, хочешь не хочешь, доля евро на нашем рынке растёт и будет продолжать расти. Для любых целей.
Интересно, кто что думает по поводу последних высказываниях Трампа о необходимости девальвации доллара? Насколько это реально?
"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.
"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.
vitaliian написав:"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.
"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.
Юля гавкает, караван идет. Не с ее будещей фракцией делать такие заявления. У Зе пока нормальные отношения со Смолием и он не горит желанием брать на себя еще одни риски госуправления. Пока хвататет вызово и во внешней политике.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
TylerTruman_ написав:на відміну від вас, я такої упередженої позиції по євровалюті не маю, ... і нікого не закликаю на повну котлету в євро, ... а ви, у випадку із баксом, людині яка сумнівається дали однозначну відповідь, хоча професіонали в таких випадках зазвичай говорять про диверсифікацію портфелю ...
Доллар - це гроші. Їх не потрібно диверсифікувати. Бачив я цих диверсантів, що накопичували евро у 2000-х від 1.40 до 1.60 - зараз вони втратили навіть більше, ніж ті що купляли золото у 2011 році.
Коли настає момент купувати щось серйозне - квартиру, дім, машину, може так виявитися, що євро нирнув ниже паритету, і влошенці втратять ще 20-30% цінності.
Словами Кіосакі => в наш час долар - це не "Money", а "Currency", забеспеченими грошами він перестав бути з відміною золотого стандарту, зараз це просто фіатна валюта, інфляція по якій - це збитки, якщо не розміщувати його, наприклад, під депозит, ... +по євро потрібно робити висновки не тільки по ситуації в ЄC, а також враховуючи ризики міцності самого долара, ... а по золоту, це актив під конкретну стратегію => спекуляція на форексі, або в довгосрок (істочично міцніше долара), ... і вам також не чужий ТА, на місячному графіку повинні були бачити розворотну фігуру та перспективи подальшого росту ~30%, ... доречі, ЗВР України підскочив останнім часом не тільки із-за нахомяченого НБУ, а також із-за росту золота
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 09 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.