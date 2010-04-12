Додано: Вів 09 лип, 2019 10:30

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Вівторок продовжить естафету понеділка на валютному ринку в частині зростання статистики торгів.



Ми прогнозуємо збільшення обсягів операцій до 450 млн доларів при укладанні до 580 угод.



Основних драйверів для ринку сьогодні буде три:

1) Аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Чиновники пропонують на цьому аукціоні досить привабливі гривневі папери. Іноземцям знадобиться гривня для їх придбання, що й збільшить обсяги пропозиції долара і євро на міжбанку в найближчі два дні. Сьогодні — безпосередньо через сам аукціон, завтра — у зв'язку з розрахунками покупців та Мінфіну України за цими облігаціями;



2) Низька ліквідність в банківській системі. Коррахунки банків на ранок 9-го липня знаходяться на низькому рівні — 38,6 млрд гривень, що «зв'язує руки» спекулянтам і дає можливість покупцям грати «на пониження»;



3) Поведінка Нацбанку, готівкового ринку та клієнтів.



НБУ активно викуповує надлишок пропозиції долара на торгах, чим утримує його котирування від істотного падіння.



На готівковому ринку попит на валюту поступово збільшується вже третій день поспіль, що знижує ефективність зв'язки готівковий ринок — міжбанк в частині переливів валюти з одного сегмента ринку на інший. Обмінники самі впорались як з обсягами попиту, так і пропозиції і працюють у форматі «з обороту»;



Поступово активізуються і клієнти як в частині купівлі валюти (імпортери енергоносіїв), так і її продажу (збільшили продажі аграрії і металурги). Це також додає статистики торгів і оживляє ринок при виході найбільших гравців.



Як і вчора — всі ці фактори працюють різноспрямовано, що збереже залежність тренда по курсу від поведінки та курсових завдань найбільших гравців і Нацбанку.



Ми прогнозуємо на вівторок коридор по долару в межах 25,37-25,55 гривень. Ми знову побачимо НБУ з викупом валюти для поповнення ЗВР.