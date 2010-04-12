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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1491149214931494

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 125
вище 25.65
48%
60
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
17
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:22

  stas_rst написав:
  zzzzzz написав:На межбанке какое-то избиение быков

Ведмеді рулять :)
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.

Да скорее так:
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается.
Сейчас я упаду!
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Гурман написав:Да скорее так:
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается.
Сейчас я упаду!

100% :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:30

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Вівторок продовжить естафету понеділка на валютному ринку в частині зростання статистики торгів.

Ми прогнозуємо збільшення обсягів операцій до 450 млн доларів при укладанні до 580 угод.

Основних драйверів для ринку сьогодні буде три:
1) Аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Чиновники пропонують на цьому аукціоні досить привабливі гривневі папери. Іноземцям знадобиться гривня для їх придбання, що й збільшить обсяги пропозиції долара і євро на міжбанку в найближчі два дні. Сьогодні — безпосередньо через сам аукціон, завтра — у зв'язку з розрахунками покупців та Мінфіну України за цими облігаціями;

2) Низька ліквідність в банківській системі. Коррахунки банків на ранок 9-го липня знаходяться на низькому рівні — 38,6 млрд гривень, що «зв'язує руки» спекулянтам і дає можливість покупцям грати «на пониження»;

3) Поведінка Нацбанку, готівкового ринку та клієнтів.

НБУ активно викуповує надлишок пропозиції долара на торгах, чим утримує його котирування від істотного падіння.

На готівковому ринку попит на валюту поступово збільшується вже третій день поспіль, що знижує ефективність зв'язки готівковий ринок — міжбанк в частині переливів валюти з одного сегмента ринку на інший. Обмінники самі впорались як з обсягами попиту, так і пропозиції і працюють у форматі «з обороту»;

Поступово активізуються і клієнти як в частині купівлі валюти (імпортери енергоносіїв), так і її продажу (збільшили продажі аграрії і металурги). Це також додає статистики торгів і оживляє ринок при виході найбільших гравців.

Як і вчора — всі ці фактори працюють різноспрямовано, що збереже залежність тренда по курсу від поведінки та курсових завдань найбільших гравців і Нацбанку.

Ми прогнозуємо на вівторок коридор по долару в межах 25,37-25,55 гривень. Ми знову побачимо НБУ з викупом валюти для поповнення ЗВР.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:36

Кор.счета 38,6 млрд ( -0,4 млрд)

Кор счета лежат на годовых минимумах уже 4-й день подряд.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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