Zebra написав:
Інфляція 2% доллара - це плата за збереження цінності. Всі інші валюти - це лотерея.
ви протиречите самі собі, те що з часом втрачає купівельну спроможність, саме по собі збереженням цінності не являється (без додаткових інструментів)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05
ви протиречите самі собі, те що з часом втрачає купівельну спроможність, саме по собі збереженням цінності не являється (без додаткових інструментів)
#noFOMO
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зараз МБ топчиться біля дворічного мінімуму, а це серйозний рівень!
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:19
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.07.2019
грн за 100 доларів США 2547.38
Гривна укрепилась на 13 копеек.
Начало торгов проходило по привычному уже сценарию - плавное снижение в начале торгов чуть более, чем на 10 копеек. Около 11 снижение прекратилось, а незадолго до полудня наметились попытки роста. Учитывая утреннюю динамику, можно предположить, что откат спровоцировал НБУ, откупив лишнего. Это мы узнаем завтра.
Вчера НБУ выкупил более 48 млн.
Объемы суточных сертификатов продолжают бить рекорды.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.07.2019
Усього, млн дол. США 460.7
Объем для пятницы огромен. В этот объем вполне умещается интервенция в 230 млн. Остается столько же, что нельзя считать аномальным объемом для пятницы.
Я по-прежнему не вижу повода подозревать НБУ ни в манипуляциях со статистикой, ни в попытке тушить пожар обещаниями подвезти завтра воду.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:26
В четверг нерезы ОВГЗ не покупали, в пятницу на 1,5 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:40
межбанк
отскочили с 44 на 53
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Невиданное укрепление гривны и главное неожиданное (для меня во всяком случае).
Так можно гнать вниз до 8 (выгодно НБУ для его ЗВР увеличения)
потрусить пересичных
а ведь и сейчас газ, нефть покупают
что они там собрались осенью покупать?
до осени затарятся газом - углём потихоньку
из за чего тогда курсу бакса расти?
не вижу причин
алени проучены 5 лет подряд
поэтому кому баксы па28 будут нужны?
кому надо сейчас им тарятся
Потом фактор резкого укрепления гривны: за 5 лет, несмотря на девальвацию, гривну печатают МАЛО!!!!
Денежные агрегаты изменились за пять последних лет на МИЗЕР
Так чего же гривна должна падать?
Подозреваю, что дефицит гривны пагубно на экономике сказывается (ведь деньги - это кровь экономики)
Но зато курс гривны из за дефицита гривны только крепчать будет, а НБУ закрома свои пополнять дешевеющим баксом
Вот что я наблюдаю на протяжении 5 последних лет
действия НБУ и банкиров всех: отбить у пересичных любовь к долярам и привить за счёт процентов гривне депо любовь к гривне
они даже меня в этом сейчас убедили!
и я горько жадлею Что баксы потихоньку летом покупал пять лет подряд
лучше бы депо гривневое с пополнением так называемые стовбчикы робыв бы
охоту к баксам сейчас они убили до конца моей жизни
любовь к евро пропала у меня в 2011 году
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 09 лип, 2019 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:42
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
01.07.2019 383,51 26,2065 0,02860 26,8897 -0,0041
02.07.2019 583,20 26,1790 -0,0275 26,8833 -0,0064
03.07.2019 731,57 26,0448 -0,1342 26,8740 -0,0094
04.07.2019 663,24 25,8708 -0,1740 26,8639 -0,0101
05.07.2019 787,57 25,7114 -0,1595 26,8503 -0,0136
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,093316(-0,022119). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 9,3316 копійки за добу. Це в 4,22 рази ШВИДШЕ ніж падало у попередньому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,008702(-0,006063). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,8702 копійки за добу. Це скоріше в 1,43 рази ніж минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 3149,0965(2097,3790) млн. долярів. Чутливо більші. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 629,82(524,34) млн. Виросли на 105,48 млн. І вони стали більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 539,66(535,87), які також виросли на 3,79 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,850344. Вона на 5,4(2,73) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,473779.
СередньоРічна за минулий рік на 05 липня - 26,707777 на 14,26(17,45) копійки меньша за поточну величину СередньоРічного. Курс НБУ на 5 липня минулого року - 26,4298 більше поточного курсу НБУ на 95,60(14,955) копійки. Поточний курс на 5 липня 2017 року дорівнював 26,1193, що також на 64,55 копійок більше! Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він добряче дешевший аніж в прошлому році і навіть дешевший за 2017 рік.
Треба купувати доляр!
ВО
PS
Де гроші ZZZін?
НБУ кожного дня викупає, а коррахунки знижуються
Дата Залишок коштів
01.07 51318,7
02.07 43648,0
03.07 40601,1
04.07 36615,0
05.07 37600,5
08.07 39014,8
09.07 38601,8
Мабуть баули пакують. Гроші на овернайтах, як мінімум, доступні того ж дня після обіду ростуть:
01.07 23 389,0
02.07 26 712,0
03.07 30 385,0
04.07 30 868,0
05.07 33 974,0
08.07 35 943,0
І вже майже дорівнюють залишкам.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
ДНО?
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:07
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:28
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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