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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 128
вище 25.65
48%
61
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
10
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
19
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:Словами Кіосакі => в наш час долар - це не "Money", а "Currency", забеспеченими грошами він перестав бути з відміною золотого стандарту, зараз це просто фіатна валюта, інфляція по якій - це збитки

Інфляція 2% доллара - це плата за збереження цінності. Всі інші валюти - це лотерея.

ви протиречите самі собі, те що з часом втрачає купівельну спроможність, саме по собі збереженням цінності не являється (без додаткових інструментів)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зараз МБ топчиться біля дворічного мінімуму, а це серйозний рівень!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.07.2019
грн за 100 доларів США 2547.38
Гривна укрепилась на 13 копеек.
Начало торгов проходило по привычному уже сценарию - плавное снижение в начале торгов чуть более, чем на 10 копеек. Около 11 снижение прекратилось, а незадолго до полудня наметились попытки роста. Учитывая утреннюю динамику, можно предположить, что откат спровоцировал НБУ, откупив лишнего. Это мы узнаем завтра.
Вчера НБУ выкупил более 48 млн.
Объемы суточных сертификатов продолжают бить рекорды.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.07.2019
Усього, млн дол. США 460.7
Объем для пятницы огромен. В этот объем вполне умещается интервенция в 230 млн. Остается столько же, что нельзя считать аномальным объемом для пятницы.
Я по-прежнему не вижу повода подозревать НБУ ни в манипуляциях со статистикой, ни в попытке тушить пожар обещаниями подвезти завтра воду.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:26

  Сибарит написав:Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.07.2019
Усього, млн дол. США 460.7
Объем для пятницы огромен. В этот объем вполне умещается интервенция в 230 млн. Остается столько же, что нельзя считать аномальным объемом для пятницы.
Я по-прежнему не вижу повода подозревать НБУ ни в манипуляциях со статистикой, ни в попытке тушить пожар обещаниями подвезти завтра воду.



В четверг нерезы ОВГЗ не покупали, в пятницу на 1,5 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:40

межбанк

отскочили с 44 на 53
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Невиданное укрепление гривны и главное неожиданное (для меня во всяком случае).
Так можно гнать вниз до 8 (выгодно НБУ для его ЗВР увеличения)
потрусить пересичных

а ведь и сейчас газ, нефть покупают
что они там собрались осенью покупать?
до осени затарятся газом - углём потихоньку
из за чего тогда курсу бакса расти?
не вижу причин
алени проучены 5 лет подряд
поэтому кому баксы па28 будут нужны?
кому надо сейчас им тарятся
Потом фактор резкого укрепления гривны: за 5 лет, несмотря на девальвацию, гривну печатают МАЛО!!!!
Денежные агрегаты изменились за пять последних лет на МИЗЕР
Так чего же гривна должна падать?
Подозреваю, что дефицит гривны пагубно на экономике сказывается (ведь деньги - это кровь экономики)
Но зато курс гривны из за дефицита гривны только крепчать будет, а НБУ закрома свои пополнять дешевеющим баксом

Вот что я наблюдаю на протяжении 5 последних лет
действия НБУ и банкиров всех: отбить у пересичных любовь к долярам и привить за счёт процентов гривне депо любовь к гривне
они даже меня в этом сейчас убедили!
и я горько жадлею Что баксы потихоньку летом покупал пять лет подряд
лучше бы депо гривневое с пополнением так называемые стовбчикы робыв бы
охоту к баксам сейчас они убили до конца моей жизни
любовь к евро пропала у меня в 2011 году
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 09 лип, 2019 11:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:42

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
01.07.2019 383,51 26,2065 0,02860 26,8897 -0,0041
02.07.2019 583,20 26,1790 -0,0275 26,8833 -0,0064
03.07.2019 731,57 26,0448 -0,1342 26,8740 -0,0094
04.07.2019 663,24 25,8708 -0,1740 26,8639 -0,0101
05.07.2019 787,57 25,7114 -0,1595 26,8503 -0,0136

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,093316(-0,022119). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 9,3316 копійки за добу. Це в 4,22 рази ШВИДШЕ ніж падало у попередньому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,008702(-0,006063). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,8702 копійки за добу. Це скоріше в 1,43 рази ніж минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3149,0965(2097,3790) млн. долярів. Чутливо більші. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 629,82(524,34) млн. Виросли на 105,48 млн. І вони стали більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 539,66(535,87), які також виросли на 3,79 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,850344. Вона на 5,4(2,73) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,473779.

СередньоРічна за минулий рік на 05 липня - 26,707777 на 14,26(17,45) копійки меньша за поточну величину СередньоРічного. Курс НБУ на 5 липня минулого року - 26,4298 більше поточного курсу НБУ на 95,60(14,955) копійки. Поточний курс на 5 липня 2017 року дорівнював 26,1193, що також на 64,55 копійок більше! Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він добряче дешевший аніж в прошлому році і навіть дешевший за 2017 рік. :!:

Треба купувати доляр!

Подивитись графік.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Де гроші ZZZін?
НБУ кожного дня викупає, а коррахунки знижуються :?:

Дата Залишок коштів
01.07 51318,7
02.07 43648,0
03.07 40601,1
04.07 36615,0
05.07 37600,5
08.07 39014,8
09.07 38601,8

Мабуть баули пакують. Гроші на овернайтах, як мінімум, доступні того ж дня після обіду ростуть:

01.07 23 389,0
02.07 26 712,0
03.07 30 385,0
04.07 30 868,0
05.07 33 974,0
08.07 35 943,0

І вже майже дорівнюють залишкам.


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06

ДНО?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:07

  s0v7a написав:Де гроші ZZZін?
НБУ кожного дня викупає, а коррахунки знижуються :?:


Створюється штучний дефіцит гривні, – економіст
Про це в коментарі виданню "Економічні Новини" розповів економіст Олексій Кущ. З його слів, монетарна пружина НБУ стискає вільну ліквідність, інформують Економічні новини.
"Минулого тижня, коли долар пробив психологічну позначку в 26, коррахунки комерційних банків знизилися до 36 млрд. Грн., Хоча для операцій з реальним сектором у вигляді кредитування даний показник повинен складати 60 млрд. Грн.", – сказав економіст. Він вважає, що створюється штучний дефіцит гривні за рахунок перекриття каналів кредитування економіки.
"З іншого боку – побудова піраміди ОВДП і створення штучного профіциту спекулятивної валюти нерезидентів. Чим сильнішими стиснення цієї пружини – тим сильніше зміцнення гривні і болючіше курсової відскік в девальвацію після разжатия", – резюмував експерт.

Кущ зазначає, що ситуативно гривня може ще зміцнюватися, але вже нащупан больовий поріг компаній – експортерів і суттєво скоротилися надходження до бюджету, так що і ринкові гравці і НБУ будуть активно штовхати гривню назад до точки 26, а нерезиденти – фінансові спекулянти за рахунок покупок ОВДП – до точки 25.
"Дешевий долар викликав вже інтерес і з боку готівкового ринку, який став формувати затухшим було попит на долар", – уточнив економіст.
Олексій Кущ підкреслив, що швидше за все, піраміда ОВДП буде рости і в липні з невеликою паузою на парламентські вибори. У серпні – точка зміни тренда, але всі основні події валютного ринку відбудуться вже восени. Літо – максимально зручний період для покупки дешевої валюти.
Читать полностью на https://enovosty.com/uk/news_economy-uk ... -ekonomist
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:28

  vitaliian написав:Зображення

бездна
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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