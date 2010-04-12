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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1494149514961497>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 132
вище 25.65
48%
64
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
11
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:39

  Ой+ написав:
  s0v7a написав:Де гроші ZZZін?
НБУ кожного дня викупає, а коррахунки знижуються :?:


Створюється штучний дефіцит гривні, – економіст


заметьте, дефицит гривны я также указал причиной обвала бакса (пост выше)
чем я не эксперт? :oops:
Валютный рынок в контексте ДС
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:40

  Yuri_61 написав:заметьте, дефицит гривны я также указал причиной обвала бакса (пост выше) чем я не эксперт?

Это да. Экспертный нытик.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:49

межбанк

курс рисует 65
на этом фоне многие банки уже подняли свои курсы от 11 часов дня.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:52

  Ой+ написав:
"Минулого тижня, коли долар пробив психологічну позначку в 26, коррахунки комерційних банків знизилися до 36 млрд. Грн., Хоча для операцій з реальним сектором у вигляді кредитування даний показник повинен складати 60 млрд. Грн.", – сказав економіст. Він вважає, що створюється штучний дефіцит гривні за рахунок перекриття каналів кредитування економіки.

"Экономист" мог бы и заметить, что объем суточных депосертификатов при этом превышает 30 млрд., а это деньги в практически мгновенной доступности. Т.о. общая сумма доступных для крелитования средств превышает так необходимые 60 млрд. Нет никакого дефицита гривны!
Отсутствие кредитования - это действительно проблема, но причины у нее другие. Попытки банком заработать копеечку на депосертификатах, а значит и формальное снижение остатков на коррсчетах - это следствие проблем с кредитованием, а не их причина.
Вместе со стандартными пугалками про сжатую пружину это выглядит как заказной наезд на НБУ, который не способствует укреплению агривны, а явно пытается с ним бороться.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 09 лип, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:"Экономист" мог бы и заметить, что объем суточных депосертификатов при этом превышает 30 млн., а это деньги в практически мгновенной доступности. Т.о. общая сумма доступных для крелитования средств превышает так необходимые 60 млн. Нет никакого дефицита гривны!

Будем считать, что просто 3 нолика ошиблись дорисовать к сумме)) Суточные депосертификаты - это практически не деньги, потому что их всегда могут быстро выдернуть из оборота вкладчики. Или предлагаете давать кредиты ними на полгода, а завтра прибежавшим вкладчикам дули тыкать под нос?

  Сибарит написав:Вместе со стандартными пугалками про сжатую пружину это выглядит как заказной наезд на НБУ, который не способствует укреплению гривны, а явно пытается с ним бороться.

А на хрена НБУ помогать укреплять гривну, если долги отдавать надо в долларах? Чтобы экспортеры загнулись и вообще провал был по приходу валюты в страну? Так мы это уже проходили в 2008. Тогда зажали курс ниже некуда, экспортеры приостановили все возможные отгрузки, приток валюты практически остановился. А когда грянул кризис и все начали хватать баксы, то погасить этот пожар было нечем - у экспортеров даже на нычках не оказалось нужного объема валюты. Потому НБУ и скупает сейчас валюту, чтобы не допустить повторения той ситуации.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Будем считать, что просто 3 нолика ошиблись дорисовать к сумме)) Суточные депосертификаты - это практически не деньги, потому что их всегда могут быстро выдернуть из оборота вкладчики. Или предлагаете давать кредиты ними на полгода, а завтра прибежавшим вкладчикам дули тыкать под нос?

Спасибо! Нолики добавил :)
Суточные сертификаты - это те же деньги, доступные банкам. На начало дня деньги в сертификатах, потом сертификаты погашаются, коррсчета вырастают на сумму этого погашения, к вечеру излишки опять размещаются в сертификаты.
Т.о. каждый день на коррсчетах бывает сумма, равная остаткам на начало дня + сертификаты.

Для кредитования используются именно деньги вкладчиков. В противном случае не было бы никакого смысла их привлекать.

А на хрена НБУ помогать укреплять гривну, если долги отдавать надо в долларах?

Он и не помогает, он противодействует. И правильно делает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:25

kurs.ua показывает межбанк 25,66

на других площадках такого курса нет и не было
Зображення

https://курс.ком.юа/mezhbank/
что за хрень?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:30

Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:на других площадках такого курса нет и не было
Зображення

https://курс.ком.юа/mezhbank/
что за хрень?


Поехали :) (Ю.Гагарін)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом!
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:39

  fin написав:Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом!

скоро скоро уже начался рост
vitaliian
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