заметьте, дефицит гривны я также указал причиной обвала бакса (пост выше)
чем я не эксперт?
Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:39
заметьте, дефицит гривны я также указал причиной обвала бакса (пост выше)
чем я не эксперт?
Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:40
Это да. Экспертный нытик.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:49
межбанк
курс рисует 65
на этом фоне многие банки уже подняли свои курсы от 11 часов дня.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:52
"Экономист" мог бы и заметить, что объем суточных депосертификатов при этом превышает 30 млрд., а это деньги в практически мгновенной доступности. Т.о. общая сумма доступных для крелитования средств превышает так необходимые 60 млрд. Нет никакого дефицита гривны!
Отсутствие кредитования - это действительно проблема, но причины у нее другие. Попытки банком заработать копеечку на депосертификатах, а значит и формальное снижение остатков на коррсчетах - это следствие проблем с кредитованием, а не их причина.
Вместе со стандартными пугалками про сжатую пружину это выглядит как заказной наезд на НБУ, который не способствует укреплению агривны, а явно пытается с ним бороться.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 09 лип, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будем считать, что просто 3 нолика ошиблись дорисовать к сумме)) Суточные депосертификаты - это практически не деньги, потому что их всегда могут быстро выдернуть из оборота вкладчики. Или предлагаете давать кредиты ними на полгода, а завтра прибежавшим вкладчикам дули тыкать под нос?
А на хрена НБУ помогать укреплять гривну, если долги отдавать надо в долларах? Чтобы экспортеры загнулись и вообще провал был по приходу валюты в страну? Так мы это уже проходили в 2008. Тогда зажали курс ниже некуда, экспортеры приостановили все возможные отгрузки, приток валюты практически остановился. А когда грянул кризис и все начали хватать баксы, то погасить этот пожар было нечем - у экспортеров даже на нычках не оказалось нужного объема валюты. Потому НБУ и скупает сейчас валюту, чтобы не допустить повторения той ситуации.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасибо! Нолики добавил
Суточные сертификаты - это те же деньги, доступные банкам. На начало дня деньги в сертификатах, потом сертификаты погашаются, коррсчета вырастают на сумму этого погашения, к вечеру излишки опять размещаются в сертификаты.
Т.о. каждый день на коррсчетах бывает сумма, равная остаткам на начало дня + сертификаты.
Для кредитования используются именно деньги вкладчиков. В противном случае не было бы никакого смысла их привлекать.
Он и не помогает, он противодействует. И правильно делает.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:25
kurs.ua показывает межбанк 25,66
на других площадках такого курса нет и не было
что за хрень?
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:30
Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:39
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