Додано: Вів 09 лип, 2019 13:02

Сибарит написав: "Экономист" мог бы и заметить, что объем суточных депосертификатов при этом превышает 30 млн., а это деньги в практически мгновенной доступности. Т.о. общая сумма доступных для крелитования средств превышает так необходимые 60 млн. Нет никакого дефицита гривны! "Экономист" мог бы и заметить, что объем суточных депосертификатов при этом превышает 30 млн., а это деньги в практически мгновенной доступности. Т.о. общая сумма доступных для крелитования средств превышает так необходимые 60 млн. Нет никакого дефицита гривны!

Сибарит написав: Вместе со стандартными пугалками про сжатую пружину это выглядит как заказной наезд на НБУ, который не способствует укреплению гривны, а явно пытается с ним бороться. Вместе со стандартными пугалками про сжатую пружину это выглядит как заказной наезд на НБУ, который не способствует укреплению гривны, а явно пытается с ним бороться.

Будем считать, что просто 3 нолика ошиблись дорисовать к сумме)) Суточные депосертификаты - это практически не деньги, потому что их всегда могут быстро выдернуть из оборота вкладчики. Или предлагаете давать кредиты ними на полгода, а завтра прибежавшим вкладчикам дули тыкать под нос?А на хрена НБУ помогать укреплять гривну, если долги отдавать надо в долларах? Чтобы экспортеры загнулись и вообще провал был по приходу валюты в страну? Так мы это уже проходили в 2008. Тогда зажали курс ниже некуда, экспортеры приостановили все возможные отгрузки, приток валюты практически остановился. А когда грянул кризис и все начали хватать баксы, то погасить этот пожар было нечем - у экспортеров даже на нычках не оказалось нужного объема валюты. Потому НБУ и скупает сейчас валюту, чтобы не допустить повторения той ситуации.