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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1494149514961497

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 132
вище 25.65
48%
64
25.55 - 25.6499
14%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
8%
11
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
2%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:39

  SILVER_UA написав:курс рисует 65
на этом фоне многие банки уже подняли свои курсы от 11 часов дня.

CоСо ще дає по 69.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:CоСо ще дає по 69.

якраз там забрав на останні :)
тепер можна спокійно складати на море у гривні :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:курс рисует 65
на этом фоне многие банки уже подняли свои курсы от 11 часов дня.

CоСо ще дає по 69.

Это еще что такое? Кокорд?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:02

курсы

это может быть просто "ловушкой" и завтра снова пойти на 25.45
менялы при этом по сути не ростут, на 85 уже который час топчутся
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:05

АЛЛА по 25,69 пока ещё наливает))) :shock:
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13

  fin написав:Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом!

А кто сказал какой нормальный курс,вот я например верил бабе 200 и прочему ПЕСу,мол кто купит дороже 13-ти тот пожалеет,а ребятки никак успокоится не могли,только при 4-х кратном девале их попустило,когда все стали получать 50-200 у.е. и пришлось садить 80% домохозяйств на субсидии.
Так что я хоть и своей малюсенькой котлеткой в у.е. никак не печалюсь по поводу курса,пусть он будет хоть 20,может хоть немного цены упадут и не будет в памяти низких цен выскакивать только куриные яйца,причём летом 8)
Голосовалка вообще бомба,зимой своими ответами загоняли выше 30,самый низкий ответ по доллару это был 27,а теперь наоборот "работают",будет ли курс выше 26.65?
А он сейчас ниже или толком был ниже на наличке? или по 26.65 продажа хоть в одном банке и было наличие? :lol:
Ну не петросяны???
По делу,на наличке пошёл сезонный спрос,вопрос только на сколько его хватит.
Ждём выборов и новый парламент,вот тогда будет интересно,может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 1494149514961497
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