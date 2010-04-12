CоСо ще дає по 69.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:39
CоСо ще дає по 69.
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:00
Это еще что такое? Кокорд?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:02
курсы
это может быть просто "ловушкой" и завтра снова пойти на 25.45
менялы при этом по сути не ростут, на 85 уже который час топчутся
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13
А кто сказал какой нормальный курс,вот я например верил бабе 200 и прочему ПЕСу,мол кто купит дороже 13-ти тот пожалеет,а ребятки никак успокоится не могли,только при 4-х кратном девале их попустило,когда все стали получать 50-200 у.е. и пришлось садить 80% домохозяйств на субсидии.
Так что я хоть и своей малюсенькой котлеткой в у.е. никак не печалюсь по поводу курса,пусть он будет хоть 20,может хоть немного цены упадут и не будет в памяти низких цен выскакивать только куриные яйца,причём летом
Голосовалка вообще бомба,зимой своими ответами загоняли выше 30,самый низкий ответ по доллару это был 27,а теперь наоборот "работают",будет ли курс выше 26.65?
А он сейчас ниже или толком был ниже на наличке? или по 26.65 продажа хоть в одном банке и было наличие?
Ну не петросяны???
По делу,на наличке пошёл сезонный спрос,вопрос только на сколько его хватит.
Ждём выборов и новый парламент,вот тогда будет интересно,может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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