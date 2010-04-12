Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13

fin написав: Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом! Когда уже будет нормальный и адекватный курс 27-28,5 ??? Что за дурдом!

А кто сказал какой нормальный курс,вот я например верил бабе 200 и прочему ПЕСу,мол кто купит дороже 13-ти тот пожалеет,а ребятки никак успокоится не могли,только при 4-х кратном девале их попустило,когда все стали получать 50-200 у.е. и пришлось садить 80% домохозяйств на субсидии.Так что я хоть и своей малюсенькой котлеткой в у.е. никак не печалюсь по поводу курса,пусть он будет хоть 20,может хоть немного цены упадут и не будет в памяти низких цен выскакивать только куриные яйца,причём летомГолосовалка вообще бомба,зимой своими ответами загоняли выше 30,самый низкий ответ по доллару это был 27,а теперь наоборот "работают",будет ли курс выше 26.65?А он сейчас ниже или толком был ниже на наличке? или по 26.65 продажа хоть в одном банке и было наличие?Ну не петросяны???По делу,на наличке пошёл сезонный спрос,вопрос только на сколько его хватит.Ждём выборов и новый парламент,вот тогда будет интересно,может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды