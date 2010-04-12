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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 135
вище 25.65
48%
65
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:43

  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((

алла это что?
etalonsystem2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:52

  etalonsystem2 написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((

алла это что?


АЛЛА это "Альфа банк" :mrgreen: )
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 08.07.2019 09.07.2019
починає діяти з: 09.07.2019 10.07.2019
100 дол. США 2560.2161 2548.9178
После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек.
После отскока на пару копеек, около 12 вновь наступил достаточно продолжительный период стабильности. После обеда начался достаточно интенсивный рост, который завершился курсами выше вчерашнего закрытия. Обороты при последнем этапе роста, судя по средневзвешенному, были уже очень невелики.
Природа этого роста станет понятна завтра, когда появится информация об интервенциях. Если рост вызван покупками НБУ, можно будет предположить достаточно быстрый возврат к укреплению гривны, при котором уже пройденный путь придется повторить. Если рост произошел на естественном балансе, это даст надежду на возврат курса к приемлемым для экономики значениям.

По сравнению с предыдущим годом гривна укрепилась на 76 копеек.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:59

  SILVER_UA написав:это может быть просто "ловушкой" и завтра снова пойти на 25.45
менялы при этом по сути не ростут, на 85 уже который час топчутся
уже 90. На чем рост, непонятно
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:06

  Proofy написав:
  SILVER_UA написав:это может быть просто "ловушкой" и завтра снова пойти на 25.45
менялы при этом по сути не ростут, на 85 уже который час топчутся
уже 90. На чем рост, непонятно

Сдается мне, джентльмены, это была комедия!(С)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 09 лип, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:07

  lrs7719 написав:
  somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:


Вы в это реально верите?

Блажен кто верует.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:10

  proftpd66 написав:Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду с учетом ремонта курса доллара, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом.

viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло :)


Поясните, как у вас из "есть сумма ремонта 400к грн, 16.5% годовых в гривне = 90к грн в год." получается?..

400 * 16,5% = 66к.
А если это депозит, то минус налоги, порядка 53к.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:12

  sergey_sryvkin написав:
  proftpd66 написав:Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду с учетом ремонта курса доллара, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом.

viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло :)


Поясните, как у вас из "есть сумма ремонта 400к грн, 16.5% годовых в гривне = 90к грн в год." получается?..

400 * 16,5% = 66к.
А если это депозит, то минус налоги, порядка 53к.


Облигация в гривне около ~16.5%.
Капитализация депозита 19.6% = 15.7% с вычеткой налогов.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:22

  lrs7719 написав:
  somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:


Вы в это реально верите?

Я хоть иногда соскакиваю с религии будеттолькодорожать,у некоторых это состояние затмевает рассудок,только им потом не понятно,почему рост,зачем падение?)))
Будем посмотреть на движения Зе-команды,но согласитесь,сейчас шансов вниз и на состояние боковик больше,чем ракета до 40.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:Голосовалка вообще бомба,зимой своими ответами загоняли выше 30,самый низкий ответ по доллару это был 27

Була тут така провидиця "Олена" яка нібито вгадувала "в точку" як і сінуси, пургєни та інші балаболи. Нагадаю :
Зображення
Пурген нормальный был! Вполне себе.

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