Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 08.07.2019 09.07.2019 починає діяти з: 09.07.2019 10.07.2019 100 дол. США 2560.2161 2548.9178 После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек. После отскока на пару копеек, около 12 вновь наступил достаточно продолжительный период стабильности. После обеда начался достаточно интенсивный рост, который завершился курсами выше вчерашнего закрытия. Обороты при последнем этапе роста, судя по средневзвешенному, были уже очень невелики. Природа этого роста станет понятна завтра, когда появится информация об интервенциях. Если рост вызван покупками НБУ, можно будет предположить достаточно быстрый возврат к укреплению гривны, при котором уже пройденный путь придется повторить. Если рост произошел на естественном балансе, это даст надежду на возврат курса к приемлемым для экономики значениям.
По сравнению с предыдущим годом гривна укрепилась на 76 копеек.
somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды
Вы в это реально верите?
Я хоть иногда соскакиваю с религии будеттолькодорожать,у некоторых это состояние затмевает рассудок,только им потом не понятно,почему рост,зачем падение?))) Будем посмотреть на движения Зе-команды,но согласитесь,сейчас шансов вниз и на состояние боковик больше,чем ракета до 40.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.