Додано: Вів 09 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 08.07.2019 09.07.2019

починає діяти з: 09.07.2019 10.07.2019

100 дол. США 2560.2161 2548.9178

После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек.

После отскока на пару копеек, около 12 вновь наступил достаточно продолжительный период стабильности. После обеда начался достаточно интенсивный рост, который завершился курсами выше вчерашнего закрытия. Обороты при последнем этапе роста, судя по средневзвешенному, были уже очень невелики.

Природа этого роста станет понятна завтра, когда появится информация об интервенциях. Если рост вызван покупками НБУ, можно будет предположить достаточно быстрый возврат к укреплению гривны, при котором уже пройденный путь придется повторить. Если рост произошел на естественном балансе, это даст надежду на возврат курса к приемлемым для экономики значениям.



По сравнению с предыдущим годом гривна укрепилась на 76 копеек.