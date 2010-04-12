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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 135
вище 25.65
48%
65
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45

  Яша написав:Похоже на аукционе порубили ставки...
почему вы так решили??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:46

  somilitark написав:
Я хоть иногда соскакиваю с религии будеттолькодорожать,у некоторых это состояние затмевает рассудок,только им потом не понятно,почему рост,зачем падение?)))
Будем посмотреть на движения Зе-команды,но согласитесь,сейчас шансов вниз и на состояние боковик больше,чем ракета до 40.


Соглашусь, но я не в контексте курса (хотя конечно напрямую это влияет).

Вопрос, как я понимаю, серьёзный. Наверное самый серьёзный в повестке как реформ так и экономики. И есть достаточно мощное противодействие не только крупных игроков, но и общества в целом.
Для того что б сломать это сопротивление - нужно реально быть системным и одержимым данной идеей "игроком" (командой игроков). Да ещё и очень чётко понимать концепцию (дорожную карту) и социальный эффект от этого. Просто дать доручення - тут не пройдёт. Это точно. И даже меморандум не поможет. Потому и вопрос - есть ли у нас вообще такой "игрок"?
lrs7719
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