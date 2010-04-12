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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45
Яша написав:
Похоже на аукционе порубили ставки...
почему вы так решили??
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Додано: Вів 09 лип, 2019 15:46
somilitark написав:
Я хоть иногда соскакиваю с религии будеттолькодорожать,у некоторых это состояние затмевает рассудок,только им потом не понятно,почему рост,зачем падение?)))
Будем посмотреть на движения Зе-команды,но согласитесь,сейчас шансов вниз и на состояние боковик больше,чем ракета до 40.
Соглашусь, но я не в контексте курса (хотя конечно напрямую это влияет).
Вопрос, как я понимаю, серьёзный. Наверное самый серьёзный в повестке как реформ так и экономики. И есть достаточно мощное противодействие не только крупных игроков, но и общества в целом.
Для того что б сломать это сопротивление - нужно реально быть системным и одержимым данной идеей "игроком" (командой игроков). Да ещё и очень чётко понимать концепцию (дорожную карту) и социальный эффект от этого. Просто дать доручення - тут не пройдёт. Это точно. И даже меморандум не поможет. Потому и вопрос - есть ли у нас вообще такой "игрок"?
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