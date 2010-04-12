почему вы так решили??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:46
Соглашусь, но я не в контексте курса (хотя конечно напрямую это влияет).
Вопрос, как я понимаю, серьёзный. Наверное самый серьёзный в повестке как реформ так и экономики. И есть достаточно мощное противодействие не только крупных игроков, но и общества в целом.
Для того что б сломать это сопротивление - нужно реально быть системным и одержимым данной идеей "игроком" (командой игроков). Да ещё и очень чётко понимать концепцию (дорожную карту) и социальный эффект от этого. Просто дать доручення - тут не пройдёт. Это точно. И даже меморандум не поможет. Потому и вопрос - есть ли у нас вообще такой "игрок"?
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:20
Ахаха.... Почитайте його опуси у ФБ.... Вони розвіяли міф про геніальність Пургена %)
Як він завзято топив за Петю, хоча це було абсолютно нереально, а потім так смішно перевзувся у повітрі. Заднім числом
Тож це один з небагатьох випадків, коли я абсолютно погоджуюся з Василем.
Те, що якісь цифри десь там у когось співпали, не означає, що людина може передбачити все.... Краще б він зупинився у травні-2014-го - був би живим божеством
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:43
Вівторок на валютному ринку пройшов досить драматично й цікаво.
Обсяги угод, як ми і припускали в ранковому прогнозі зросли, а ось тренд по курсу у другій половині дня великі клієнти і сам Нацбанк розгорнули в бік зростання долара.
Хоча багато в чому це пов'язано з «жадібністю» регулятора. Схоже — він перестарався з викупом долара у резерви протягом дня, чим фактично знизив пропозицію. А потім вже спекулянти постаралися розігріти котирування, що їм частково і вдалося вже відразу після обіду.
Хід торгів:
У перші дві години сесії великі продавці валюти і нерезиденти, які брали участь в аукціоні Мінфіну України з продажу ОВДП — «завалили» ринок доларом та євро.
З ранкових 25,53 / 25,55 на 11 годину долар впав до 25,445 / 25,465 гривень, а на 12:00 трохи скоригувався до 25,465 / 25,495. Нацбанк багаторазово виходив на торги з викупом долара через Matching і купив не менше 60 млн доларів за ціною близько 25,50 гривень за долар. Відкачавши з ринку надлишок валюти, регулятор вирішив, що «справа зроблена і мавр може піти».
Але тут в процес втрутилися вже як великі покупці, так і в подальшому ті нерезиденти, чиї заявки на аукціоні повністю не закрили або за якими Мінфін і покупці облігацій не зійшлися в ціні.
Вже до обіду курс виріс до 25,47 / 25,50 гривень, а після нього — на вже малооб'ємному ринку і зовсім пішов до рівня: на 14:00 — 25,49 / 25,52 гривні і на 15:00 — 25, 60 / 25,64.
Завершилася сесія котируваннями 25,63 / 25,67 гривень за долар, а учасники торгів почали говорити про зміну загального тренда в бік зростання котирувань.
Готівковий ринок у другій половині дня не особливо зреагував на зміни на міжбанку, але все ж таки «насторожився» і завтра з ранку буде дуже уважно стежити за подіями на торгах, щоб вчасно міняти цінники.
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:44
Так и есть.6млрд и половина неудовлетворенных. Мой тезка будет рад. Нелогичный беспредел подходит к концу.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:48
Появились данные прошедшего аукциона по размещению ОВГЗ.
Сегодня в ходе размещения удалось привлечь 6 млрд грн.
Завтра состоится погашение ОВГЗ на 2,7 млрд.грн , а так же на 508 млн.дол.США.
Ставки продолжили свое снижение что отображено на графике.
Объем предложения составил 9 млрд Минфин удовлетворил только 6 млрд.Из 115 заявок было удовлетворено всего 75 заявок.
Из новшевств, ранее Минфин устанавливал лимит привлечения по 3 и 6 месячным размещениям в 500 млн грн, сегодня добавилось ограничение на привлечение и на 12 месячные бумаги в объеме 1 млрд.грн . Участники рынка не были готовы к этому новшевству в итоге большинство участников ушли не солоно хлебавши. Участники подали заявок на 2,7 млрд.грн а Минфин удовлетворил только на 1 млрд.грн.
Самые крупные объемы привлечения прошли по длинным бумагам 3 и 5 лет, соответственно 1,1 млрд и 2,9 млрд.грн.
Живите своим умом!
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