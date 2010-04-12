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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 136
вище 25.65
49%
66
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45

  Яша написав:Похоже на аукционе порубили ставки...
почему вы так решили??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:46

  somilitark написав:
Я хоть иногда соскакиваю с религии будеттолькодорожать,у некоторых это состояние затмевает рассудок,только им потом не понятно,почему рост,зачем падение?)))
Будем посмотреть на движения Зе-команды,но согласитесь,сейчас шансов вниз и на состояние боковик больше,чем ракета до 40.


Соглашусь, но я не в контексте курса (хотя конечно напрямую это влияет).

Вопрос, как я понимаю, серьёзный. Наверное самый серьёзный в повестке как реформ так и экономики. И есть достаточно мощное противодействие не только крупных игроков, но и общества в целом.
Для того что б сломать это сопротивление - нужно реально быть системным и одержимым данной идеей "игроком" (командой игроков). Да ещё и очень чётко понимать концепцию (дорожную карту) и социальный эффект от этого. Просто дать доручення - тут не пройдёт. Это точно. И даже меморандум не поможет. Потому и вопрос - есть ли у нас вообще такой "игрок"?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:20

  qreaton написав:
Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:Голосовалка вообще бомба,зимой своими ответами загоняли выше 30,самый низкий ответ по доллару это был 27

Була тут така провидиця "Олена" яка нібито вгадувала "в точку" як і сінуси, пургєни та інші балаболи. Нагадаю :
Зображення
Пурген нормальный был! Вполне себе.

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Ахаха.... Почитайте його опуси у ФБ.... Вони розвіяли міф про геніальність Пургена %)
Як він завзято топив за Петю, хоча це було абсолютно нереально, а потім так смішно перевзувся у повітрі. Заднім числом :mrgreen:
Тож це один з небагатьох випадків, коли я абсолютно погоджуюся з Василем.

Те, що якісь цифри десь там у когось співпали, не означає, що людина може передбачити все.... Краще б він зупинився у травні-2014-го - був би живим божеством :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:43

Вівторок на валютному ринку пройшов досить драматично й цікаво.

Обсяги угод, як ми і припускали в ранковому прогнозі зросли, а ось тренд по курсу у другій половині дня великі клієнти і сам Нацбанк розгорнули в бік зростання долара.

Хоча багато в чому це пов'язано з «жадібністю» регулятора. Схоже — він перестарався з викупом долара у резерви протягом дня, чим фактично знизив пропозицію. А потім вже спекулянти постаралися розігріти котирування, що їм частково і вдалося вже відразу після обіду.

Хід торгів:

У перші дві години сесії великі продавці валюти і нерезиденти, які брали участь в аукціоні Мінфіну України з продажу ОВДП — «завалили» ринок доларом та євро.

З ранкових 25,53 / 25,55 на 11 годину долар впав до 25,445 / 25,465 гривень, а на 12:00 трохи скоригувався до 25,465 / 25,495. Нацбанк багаторазово виходив на торги з викупом долара через Matching і купив не менше 60 млн доларів за ціною близько 25,50 гривень за долар. Відкачавши з ринку надлишок валюти, регулятор вирішив, що «справа зроблена і мавр може піти».

Але тут в процес втрутилися вже як великі покупці, так і в подальшому ті нерезиденти, чиї заявки на аукціоні повністю не закрили або за якими Мінфін і покупці облігацій не зійшлися в ціні.

Вже до обіду курс виріс до 25,47 / 25,50 гривень, а після нього — на вже малооб'ємному ринку і зовсім пішов до рівня: на 14:00 — 25,49 / 25,52 гривні і на 15:00 — 25, 60 / 25,64.

Завершилася сесія котируваннями 25,63 / 25,67 гривень за долар, а учасники торгів почали говорити про зміну загального тренда в бік зростання котирувань.

Готівковий ринок у другій половині дня не особливо зреагував на зміни на міжбанку, але все ж таки «насторожився» і завтра з ранку буде дуже уважно стежити за подіями на торгах, щоб вчасно міняти цінники.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:44

  asti написав:почему вы так решили??

Так и есть.6млрд и половина неудовлетворенных. Мой тезка будет рад. Нелогичный беспредел подходит к концу.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:48

Появились данные прошедшего аукциона по размещению ОВГЗ.

Сегодня в ходе размещения удалось привлечь 6 млрд грн.
Завтра состоится погашение ОВГЗ на 2,7 млрд.грн , а так же на 508 млн.дол.США.

Ставки продолжили свое снижение что отображено на графике.

Объем предложения составил 9 млрд Минфин удовлетворил только 6 млрд.Из 115 заявок было удовлетворено всего 75 заявок.

Из новшевств, ранее Минфин устанавливал лимит привлечения по 3 и 6 месячным размещениям в 500 млн грн, сегодня добавилось ограничение на привлечение и на 12 месячные бумаги в объеме 1 млрд.грн . Участники рынка не были готовы к этому новшевству в итоге большинство участников ушли не солоно хлебавши. Участники подали заявок на 2,7 млрд.грн а Минфин удовлетворил только на 1 млрд.грн.

Самые крупные объемы привлечения прошли по длинным бумагам 3 и 5 лет, соответственно 1,1 млрд и 2,9 млрд.грн.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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